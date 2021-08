Kemilau Emas Dunia Digerus Penguatan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun USD1,3 atau 0,07 persen ditutup menjadi USD1.783,1 per ons.Mengutip Antara, Jumat, 20 Agustus 2021, perak untuk pengiriman September turun sebanyak 19,2 sen atau 0,82 persen menjadi level USD23,23 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober turun sebanyak USD25,2 atau 2,53 persen menjadi USD971,2 per ons.Data ekonomi AS yang optimistis yang dirilis pada Kamis waktu setempat juga mengurangi harga emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa pekerja AS mengajukan 348 ribu klaim pengangguran pada awal untuk pekan yang berakhir 14 Agustus, turun 29 ribu dari minggu sebelumnya dan terendah selama 17 bulan terakhir.Investor bereaksi terhadap risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dirilis pada Rabu waktu setempat. Risalah menyatakan sebagian besar anggota mendukung pengetatan kebijakan lebih awal.Di sisi lain, Wall Street ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna risalah pertemuan Federal Reserve Juli dan data ekonomi terbaru. Adapun mayoritas pejabat Fed dalam risalah yang dirilis setuju untuk mengurangi pembelian aset di akhir tahun ini.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 66,57 poin atau 0,19 persen menjadi 34.894,12. Kemudian indeks S&P 500 melonjak sebanyak 5,53 poin atau 0,13 persen menjadi 4.405,80. Indeks Komposit Nasdaq naik 15,87 poin atau 0,11 persen menjadi 14.541,79.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan saham teknologi naik 0,99 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan saham di sektor energi tergelincir 2,65 persen, menjadi kelompok berkinerja terburuk.Saham perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)