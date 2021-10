Lonjakan Imbal Hasil AS Kembali Hantam Emas Dunia

Mengutip Antara, Jumat, 8 Oktober 2021, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, turun USD2,6 atau 0,15 persen menjadi USD1.759,20 per ons. Sehari sebelumnya, emas berjangka juga naik USD0,9 atau 0,05 persen menjadi USD1.761,80 per ons.



Harga emas berjangka pun merosot USD6,7 atau 0,38 persen menjadi USD1.760,90, setelah terangkat USD9,2 atau 0,52 persen menjadi USD1.776,60 dan menguat USD1,4 atau 0,08 persen menjadi USD1.758,40 pada Jumat lalu. Chicago: Harga emas dunia kembali loyo pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) dipicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS sehingga investor berspekulasi bahwa The Fed akan segera merubah kebijakan moneternya.Mengutip Antara, Jumat, 8 Oktober 2021, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, turun USD2,6 atau 0,15 persen menjadi USD1.759,20 per ons. Sehari sebelumnya, emas berjangka juga naik USD0,9 atau 0,05 persen menjadi USD1.761,80 per ons.Harga emas berjangka pun merosot USD6,7 atau 0,38 persen menjadi USD1.760,90, setelah terangkat USD9,2 atau 0,52 persen menjadi USD1.776,60 dan menguat USD1,4 atau 0,08 persen menjadi USD1.758,40 pada Jumat lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

"Laporan itu membantu mendorong imbal hasil obligasi naik dan sedikit reli di pasar saham AS, menekan emas," Analis Senior Kitco Metals, Jim Wyckoff.



Adapun pengurangan stimulus dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi mengangkat imbal hasil obligasi, yang diterjemahkan ke dalam peningkatan peluang kerugian di aset safe-haven.



"Juga, batas utang AS kemungkinan didorong hingga Desember. Jadi, itu adalah efek menenangkan di pasar, bullish untuk saham dan bearish untuk emas," tambah dia.

(Des)

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa pengangguran baru di negara tersebut turun 38 ribu orang menjadi 326 ribu. Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran tercatat turun paling banyak dalam tiga bulan. Hal ini menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja di negara itu.Harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 12,6 sen atau 0,56 persen, menjadi USD22,658 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD8,1 atau 0,83 persen, menjadi USD985,3 per ons.