Ekspektasi Stimulus Besar AS Dongkrak Harga Emas Dunia

Chicago: Harga Emas dunia melonjak lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memperpanjang kenaikan untuk hari kedua berturut-turut. Ekspektasi paket stimulus ekonomi Amerika Serikat (AS) yang besar mendukung daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi.Mengutip Antara, Selasa, 9 Februari 2021, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange terangkat USD21,2 atau 1,17 persen menjadi USD1.834,20 per ons. Akhir pekan lalu, Jumat, 5 Februari, emas berjangka melonjak USD21,8 atau 1,22 persen menjadi USD1.813,00.Harga emas berjangka jebol USD43,9 atau 2,39 persen menjadi USD1.791,20 pada Kamis, 4 Februari, setelah merangkak naik USD1,7 atau 0,09 persen menjadi USD1.835,10 pada Rabu, 3 Februari. Kemudian anjlok sebanyak USD30,5 atau 1,64 persen menjadi USD1.833,4 pada Selasa, 2 Februari.Presiden AS Joe Biden dan sekutu Demokratnya di Kongres membuka jalan untuk paket bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun, ketika anggota parlemen menyetujui garis besar anggaran yang akan memungkinkan mereka memperkuat rencana tersebut tanpa dukungan dari Partai Republik.Kongres AS telah mengisyaratkan bahwa pihaknya akan mengesahkan RUU stimulus ekonomi dalam beberapa hari mendatang untuk mengurangi efek pandemi covid-19 pada perekonomian. Ini menambah dukungan ekstensif pada emas karena Kongres memompa banyak uang ke dalam perekonomian, dan tekanan inflasi pada akhirnya akan memengaruhi jumlah uang beredar.Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan AS akan kembali bekerja penuh tahun depan jika Kongres menyetujui paket stimulus. "Yellen berbicara tentang pekerjaan penuh pada 2022 dengan USD2 triliun dalam stimulus mendorong kemungkinan lonjakan inflasi, yang baik untuk emas," kata Kepala Perdagangan Derivatif Logam Dasar dan Mulia BMO Tai Wong.Indeks-indeks saham utama AS naik ke rekor tertinggi karena dorongan untuk taruhan pemulihan ekonomi. "Inflation trade (strategi investasi yang mencari keuntungan dari kenaikan tingkat harga yang dipengaruhi oleh inflasi atau ekspektasi inflasi) dapat menggantikan setiap dampak negatif dolar terhadap emas dan perak," kata Analis Senior Kitco Metals Jim Wyckoff.Emas juga tampaknya mengambil beberapa isyarat dari lompatan lain dalam Bitcoin, setelah Tesla Inc mengatakan telah menginvestasikan sekitar USD1,5 miliar dalam mata uang kripto. Dalam laporan tahunan 2020, Tesla juga mengatakan mungkin berinvestasi dalam aset-aset cadangan alternatif tertentu termasuk aset digital, dan emas batangan."Tapi Bitcoin dan emas pada dasarnya tidak berkorelasi. Lonjakan Bitcoin saat ini mungkin menambah sentimen, tetapi bukan pendorong utama," kata Wong.Harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 55,7 sen atau 2,06 persen menjadi USD27,576 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April melonjak sebanyak USD42,2 atau 3,72 persen menjadi USD1.175,2 per ons.(ABD)