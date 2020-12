Wall Street Merekah di Tengah Reli Saham Energi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), didukung oleh keuntungan yang solid di sektor energi. Namun, lonjakan kasus infeksi covid-19 masih membayang-bayangi gerak bursa Wall Street.Mengutip Xinhua, Kamis, 31 Desember 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 73,89 poin atau 0,24 persen menjadi 30.409,56. Sedangkan S&P 500 naik 5,00 poin atau 0,13 persen menjadi 3.732,04. Indeks Komposit Nasdaq naik 19,78 poin atau 0,15 persen menjadi 12.870,00.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi dan material masing-masing naik 1,6 persen dan 1,34 persen, melampaui sisanya. Sektor jasa komunikasi tergelincir 0,74 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih tinggi dengan semua 10 saham teratas, menurut bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis. Wall Street terus menilai kemungkinan stimulus fiskal AS yang lebih besar.Menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat telah mendaftarkan lebih dari 19,6 juta kasus covid-19 yang dikonfirmasi dengan sekitar 341 ribu kematian terkait pada Rabu sore.Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump akhirnya menandatangani rancangan undang-undang paket bantuan stimulus covid-19 senilai USD900 miliar atau setara Rp12.696 triliun. Lewat penandatanganan ini, penutupan pemerintah yang diyakini pada Selasa pekan ini berhasil dihindari.Kabar penandatanganan disampaikan seorang ajudan Partai Republik di Kongres kepada media lokal. Ajudan tersebut menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang menyampaikan hal ini secara terbuka. Paket bantuan covid-19 di AS meliputi bantuan langsung tunai senilai USD600 per orang.Trump sempat menolaknya, dan ingin agar uang tunai itu dinaikkan menjadi USD2000 per orang. Desakan Trump ditolak kubu Partai Demokrat dan juga Republik. Sebelumnya, Presiden terpilih AS Joe Biden telah mendesak Trump untuk segera menandatangani paket bantuan tersebut.(ABD)