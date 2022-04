Lonjakan Inflasi dan Perang Ukraina Dorong Emas Dunia Sentuh Level Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas menguat ke level tertinggi satu bulan akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), hanya sedikit dari level USD2.000 per ons. Kondisi itu terjadi karena kekhawatiran seputar konflik Rusia-Ukraina dan meningkatnya tekanan inflasi mengangkat permintaan terhadap aset aman logam mulia. Mengutip Antara, Selasa, 19 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, bertambah USD11,5 atau 0,58 persen menjadi USD1.986,40 per ons. Emas berjangka tergelincir USD9,8 atau 0,49 persen menjadi USD1.974,90 pada Kamis, 14 April, menjelang libur Paskah.Berakhirnya konflik Rusia-Ukraina tampaknya semakin jauh, setelah tenggelamnya kapal utama Armada Laut Hitam Rusia pekan lalu, mendorong investor untuk memburu aset-aset aman. Kenaikan emas tertahan di akhir sesi oleh lonjakan imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun dan kenaikan lebih lanjut dolar, yang memperlemah selera terhadap emas."Peningkatan kecil dalam ketegangan karena perang Rusia-Ukraina bersama tekanan inflasi meningkatkan permintaan safe haven untuk emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures David Meger."Kekhawatiran atas pukulan ekonomi dari pembatasan yang diakibatkan covid di Tiongkok juga mendukung logam mulia," kata Meger.Meskipun kekhawatiran kenaikan inflasi meningkatkan daya tarik safe haven emas, kenaikan suku bunga untuk meredam harga yang lebih tinggi dapat menekan permintaan logam karena peluang yang lebih tinggi memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Federal Reserve AS diperkirakan mempercepat laju pengetatan kebijakannya ketika bertemu berikutnya, dengan kenaikan 50 basis poin yang diharapkan pada pertemuan Mei dan Juni.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 45 sen atau 1,75 persen menjad USD26,15 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD26,3 atau 2,65 persen menjadi USD1.020,5 per ons.