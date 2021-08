Emas Dunia Pamer Kemilau saat Wall Street Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange terpantau naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Penguatan terjadi di tengah kejatuhan indeks saham utama Amerika Serikat (AS) akibat memanasnya geopolitik dan rencana The Fed mengetatkan kebijakan.Mengutip Xinhua, Jumat, 27 Agustus 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik USD4,2 atau 0,23 persen menjadi USD1.795,2 per ons. Selain itu, investor juga menunggu berita dari simposium tahunan Jackson Hole pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB).Data ekonomi yang dirilis pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran awal AS naik 4.000 menjadi 353 ribu dalam pekan yang berakhir 21 Agustus, lebih tinggi dari ekspektasi pasar 350 ribu.Departemen Perdagangan AS telah meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS pada kuartal kedua tahun ini menjadi 6,6 persen dari pembacaan awal 6,5 persen.Sedangkan perak untuk pengiriman September turun sebanyak 22,5 sen atau 0,95 persen menjadi USD23,55 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Oktober turun sebanyak USD18 atau 1,81 persen menjadi USD975,5 per ons.Sementara itu, Wall Street bergerak melemah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), mengakhiri rentetan penutupan tertinggi sepanjang masa di tengah kekhawatiran atas perkembangan di Afghanistan. Sedangkan kekhawatiran potensi perubahan kebijakan Federal Reserve AS mendorong aksi jual yang lebih luas.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 191,2 poin atau 0,54 persen menjadi 35.214,3. Sedangkan indeks S&P 500 kehilangan 26,27 poin atau 0,58 persen menjadi 4.469,92. Kemudian Nasdaq Composite turun 96,88 poin atau 0,64 persen menjadi 14.944,98.Aksi jual menguat setelah komentar hawkish dari Presiden Fed Dallas Robert Kaplan dan ledakan di luar bandara Kabul di Afghanistan membantu memperkuat sentimen menghindari risiko. Diharapkan kondisi kian membaik demi kepentingan bersama yang lebih besar.Kaplan, yang saat ini bukan anggota pemungutan suara Komite Pasar Terbuka Federal, yakin kemajuan pemulihan ekonomi menjamin pengurangan pembelian aset Fed mulai Oktober yang berlanjut pada bulan berikutnya."(Pernyataan Kaplan) menyebabkan sedikit kekhawatiran terkait batas waktu, tetapi menurut saya pasar ekuitas berfokus pada masalah geopolitik. Ada pelarian ke tempat yang aman selama ketegangan geopolitik," kata Direktur Strategi Portofolio Verdence Capital Advisors Megan Horneman, di Hunt Valley, Maryland.(ABD)