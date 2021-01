Ketua Fed Belum Berminat Kurangi Pembelian Obligasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Ketua Federal Reserve Amerika Serikat (AS) Jerome Powell menekankan the Fed harus berhati-hati untuk tidak terlalu dini membahas jalan keluar dari kebijakan moneter ultra-longgar, yang salah satunya mengurangi pembelian obligasi. Pasalnya ekonomi AS masih jauh dari tujuan yang ditetapkan bank sentral AS."Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang jalan keluar dari kebijakan uang mudah. Dan omong-omong, cobalah untuk tidak membicarakan tentang jalan keluar jika Anda mengirimkan sinyal itu, karena pasar sedang mendengarkan," kata Powell, dilansir dari Xinhua, Sabtu, 16 Januari 2021.Powell mengatakan bahwa bank sentral AS akan memberi tahu kepada dunia ketika sudah waktunya membahas pengurangan pembelian aset atau obligasi. Ia menegaskan The Fed akan berhati-hati dalam mengambil langkah untuk tidak terlalu dini mengurangi pembelian tersebut."Kami akan berkomunikasi dengan sangat jelas kepada publik dan kami akan melakukannya, sebelum pertimbangan aktif untuk memulai pengurangan bertahap pembelian aset," kata Powell.Pernyataan Powell mencuat karena beberapa pejabat Fed mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa Fed dapat mulai mengurangi pembelian aset di tahun ini. Sedangkan bank sentral AS pada bulan lalu telah memutuskan untuk melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan.Pembelian dilakukan sampai The Fed melihat ada kemajuan substansial lebih lanjut dalam data pekerjaan dan tingkat inflasi. "Powell tampaknya tidak setuju dengan beberapa rekannya bahwa pembicaraan taper sekarang adalah cara terbaik untuk menghindari taper tantrum nanti," kata Kepala Penelitian Kebijakan Global Cornerstone Macro Roberto Perli."Powell melakukan hal yang benar dengan menolak untuk menempatkan kerangka waktu pada pengurangan (pembelian aset). Dengan begitu fokus tetap pada kemajuan substansial lebih lanjut, yang merupakan rintangan tinggi," kata Perli, yang juga merupakan mantan staf Fed."Komentar Powell tentang pembelian aset bank sentral AS memang meningkatkan kepercayaan kami pada perkiraan kami bahwa mereka tidak akan merosot tahun ini," kata Direktur Senior Moody's Analytics Ryan Sweet.Gubernur Fed Lael Brainard menambahkan kecepatan pembelian aset oleh bank sentral AS saat ini tidak akan berubah untuk beberapa waktu karena ekonomi perlahan pulih dari pandemi covid-19."Perekonomian masih jauh dari tujuan kami baik dalam hal lapangan kerja maupun inflasi, dan bahkan dalam pandangan optimistis, akan membutuhkan waktu untuk mencapai kemajuan substansial lebih lanjut," pungkasnya.(ABD)