Pelemahan Saham Teknologi Seret Wall Street ke Zona Merah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena kemunduran di sektor teknologi membebani pasar. Kondisi itu terjadi di tengah berhentinya reli imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat Mengutip Xinhua, Rabu, 3 Maret 2021, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 143,99 poin atau 0,46 persen menjadi 31.391,52. Kemudian S&P 500 turun sebanyak 31,53 poin atau 0,81 persen menjadi 3.870,29. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun sebanyak 230,04 poin atau 1,69 persen menjadi 13.358,79.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir merah, dengan teknologi turun 1,63 persen, memimpin pelemahan. Sedangkan sektor bahan naik sebanyak 0,58 persen, satu-satunya kelompok yang memperoleh keuntungan.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah, dengan tujuh dari 10 saham teratas menurut bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Reaksi pasar di atas mengikuti hari terbaik rata-rata indeks utama dalam beberapa bulan karena kenaikan pesat dalam imbal hasil obligasi terhenti. Pada Senin waktu setempat, baik Dow maupun Nasdaq mencatat kenaikan satu hari terbaik mereka sejak November, sementara indeks S&P 500 mencatat reli satu hari terbaik sejak Juni.Imbal hasil obligasi terus menjadi fokus di Wall Street. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun turun dari level tertinggi minggu lalu, ketika mencapai 1,61 persen. Tingkat itu turun menjadi sekitar 1,41 persen pada Selasa sore waktu setempat.Sementara itu, miliarder Warren Buffett mendorong investor untuk mempertahankan kepercayaan mereka pada ekonomi Amerika Serikat dan bisnis Berkshire Hathaway yang merupakan miliknya. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah surat guna meyakinkan para pemegang sahamnya.Dalam suratnya, Buffett bahkan hampir tidak membahas virus korona yang merusak banyak bisnis tahun lalu, alih-alih berfokus pada prospek jangka panjang untuk bisnis kereta api, utilitas dan asuransi serta saham yang dimiliki Berkshire Hathaway. Namun, dia mengatakan, bisnis AS akan berkembang seiring waktu meskipun ada pandemi."Namun, dalam 232 tahun keberadaannya yang singkat, belum ada inkubator untuk mengeluarkan potensi seperti Amerika. Meskipun ada beberapa gangguan yang parah, kemajuan ekonomi negara kami (AS) sangat menakjubkan," pungkas Buffett.(ABD)