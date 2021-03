Wall Street Menghijau, Dow Jones Meroket 603 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) melonjak tajam pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan sektor teknologi memimpin reli pasar. Terhentinya reli imbal hasil surat utang Pemerintah AS memberikan efek terhadap berkurangnya kekhawatiran investor terkait kenaikan suku bunga acuan.Mengutip Xinhua, Selasa, 2 Maret 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 603,14 poin atau 1,95 persen menjadi 31.535,51. Indeks S&P 500 meningkat 90,67 poin atau 2,38 persen menjadi 3.901,82. Indeks Komposit Nasdaq naik 396,48 poin atau 3,01 persen menjadi 13.588,83.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir menguat, dengan teknologi dan keuangan masing-masing naik 3,18 persen dan 3,12 persen, memimpin kenaikan. Untuk pekan yang berakhir Jumat lalu, Dow kehilangan 1,8 persen, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq turun masing-masing 2,5 persen dan 4,9 persen.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi. Sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Reli pasar saham terjadi karena kemajuan pesat dalam imbal hasil obligasi AS terhenti, mengurangi kekhawatiran investor atas kenaikan suku bunga. Imbal hasil obligasi AS 10-tahun turun menjadi sekitar 1,42 persen pada Senin sore. Obligasi sempat melonjak menjadi 1,614 persen pada Kamis lalu, level tertinggi sejak Februari 2020.Biasanya, imbal hasil rendah menghasilkan biaya pinjaman yang rendah, suku bunga hipotek yang menarik, dan dapat memberikan dorongan ke pasar ekuitas. Sementara imbal hasil yang lebih tinggi membuat obligasi menjadi alternatif yang lebih layak untuk saham.Investor juga mengamati pembaruan terkait stimulus AS. DPR yang dikuasai Demokrat menyetujui paket bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun pada Sabtu pagi di tengah oposisi Republik dengan suara bulat, mengirimkan RUU itu ke Senat.Di sisi lain, Bank Dunia menyatakan pandemi menyebabkan tingkat kemiskinan global mengalami peningkatan. Peningkatan kali ini merupakan yang pertama sejak krisis ekonomi yang terjadi pada 1998."Tahun lalu itu pertama kali kemiskinan naik sejak tahun 1998 dan akibat krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi," kata Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu.Mari menyebutkan pandemi membuat 150 juta orang akan berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan USD1,90 per hari. Jumlah orang miskin baru dengan pendapatan di bawah USD5 per hari juga akan meningkat, termasuk di kawasan Asia Timur dengan peningkatannya mencapai 38 juta orang.(ABD)