IMF: Rencana Stimulus Biden Sumbang 1,25% ke Pertumbuhan Ekonomi AS

Washington: Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengatakan usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tentang paket stimulus ekonomi senilai USD1,9 triliun dapat meningkatkan produksi ekonomi AS sebesar lima persen selama tiga tahun ke depan.Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath mengatakan langkah-langkah dalam paket yang diusulkan, dapat menambah sebanyak 1,25 persen ke pertumbuhan ekonomi AS pada 2021. IMF memproyeksikan ekonomi AS akan berkembang sebesar 5,1 persen setelah kontraksi 3,4 persen pada 2020.Gopinath mengatakan IMF belum menghitung dampak paket stimulus yang diusulkan terhadap ekonomi global, dan akan menunggu untuk melihat seberapa besar yang disetujui Kongres AS. Sejauh ini, Kongres AS masih melakukan pembahasan mengenai seberapa besar anggaran yang perlu disahkan."Salah satu perkiraan pertama kami tentang apa dampaknya jika USD1,9 triliun diloloskan adalah peningkatan kumulatif lima persen selama tiga tahun untuk AS," kata Gopinath, dilansir dari Channel News Asia, Kamis, 28 Januari 2021."Kami masih dalam situasi darurat dalam hal krisis kesehatan. Ada kebutuhan mutlak untuk mempercepat banyak vaksinasi, jumlah pengujian yang dilakukan di AS, dan kami juga percaya bahwa harus ada dukungan yang ditargetkan untuk diberikan kepada rumah tangga dan bisnis yang kesulitan (akibat pandemi covid-19)," ucapnya.Biden, yang menjabat pada 20 Januari, telah menangani pandemi covid-19, yang telah menewaskan lebih dari 420 ribu orang Amerika, membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan saat ini menginfeksi lebih dari 173 ribu orang per hari, yang menjadi fokus utama dari agendanya.Rencananya membutuhkan pengeluaran sebesar USD1,9 triliun untuk meningkatkan ekonomi dan membantu keluarga yang kesulitan. Adapun Gopinath mendesak kehati-hatian dari rencana Biden -kenaikan upah minimum federal menjadi USD15 per jam dari saat ini USD7,25, yang ditetapkan pada 2009- rencana yang juga menuai kritik dari Kongres dan Partai Republik.Dia mengatakan kenaikan upah minimum federal AS dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terus-menerus, tetapi target USD15 per jam berada di luar kisaran kenaikan yang ada di tempat lain."Ada argumen untuk fase ini secara perlahan untuk melihat apa efek yang akan terjadi pada pekerjaan dan upah dan pekerjaan," pungkasnya.(ABD)