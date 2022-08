Emas Dunia Kinclong Ditopang Lowongan Pekerjaan AS yang Turun

Mengutip Antara, Rabu, 3 Agustus 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD2,0 atau 0,11 persen menjadi USD1.789,70 per ons. Emas sempat menembus level psikologis USD1.800 di USD1.804,95 per ons.

Emas berjangka menguat USD5,9 atau 0,33 persen menjadi USD1.787,70 pada Senin, 1 Agustus, setelah terangkat sebanyak USD12,6 atau 0,71 persen menjadi USD1,781,80 pada Jumat, 29 Juli, dan melonjak sebanyak USD31,20 atau 1,8 persen menjadi USD1.750,30 pada Kamis, 28 Juli.

Emas mendapat dukungan karena Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Selasa, 2 Agustus, lowongan pekerjaan AS turun ke level 10,7 juta pada Juni dari 11,3 juta pada Mei. Kendati demikian, kenaikan indeks dolar AS dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS membatasi pertumbuhan emas.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik hampir 0,7 persen pada 105,95, tertinggi dalam sehari sejak reli 1,3 persen pada 5 Juli. Indeks sempat mencapai tertinggi sesi 106,10. Pada Selasa, 2 Agustus, indeks dolar mencapai level terendah tiga minggu di 104,92.



Sementara itu, imbal hasil obligasi AS bergabung dengan dolar dalam menekan emas dari tertinggi pada Selasa karena imbal hasil obligasi AS 10-tahun yang dijadikan acuan mencatat reli satu hari terkuat sejak Maret.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman pada bulan September turun 22,3 sen atau 1,1 persen menjadi USD20,139 per ons. Platinum untuk pengiriman pada Oktober naik sebanyak USD3,4 atau 0,38 persen menjadi USD905 per ons.

(ABD)