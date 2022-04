Rebound Saham Teknologi Picu Wall Street Cerah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tekad menurunkan inflasi

(ABD)

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau Wall Street berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), didukung oleh reli nama-nama teknologi. Namun, para investor terus memantau rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan berikutnya Mengutip Xinhua, Selasa, 26 April 2022, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 238,06 poin atau 0,70 persen menjadi 34.049,46. Sedangkan indeks S&P 500 menguat 24,34 poin atau 0,57 persen, menjadi 4.296,12. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 165,56 poin atau 1,29 persen menjadi 13.004,85.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor layanan komunikasi dan teknologi masing-masing naik 1,53 persen dan 1,44 persen, melampaui yang lainnya. Sedangkan sektor energi jatuh 3,34 persen, kelompok berkinerja terburuk.Meskipun pada awal pekan mengalami reli, namun analis memperingatkan volatilitas pasar kemungkinan berlanjut di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang laju pengetatan moneter. The Fed bakal lebih agresif guna memerangi ledakan inflasi yang sampai saat ini belum ada tanda mereda.Ketua Federal Reserve Jerome Powell pekan lalu menegaskan tekad bank sentral AS untuk menurunkan inflasi dan menunjukkan adanya kenaikan 50 basis poin di atas meja pada pertemuan kebijakan Mei."Dengan The Fed berbicara keras tentang inflasi yang terus-menerus, kekhawatiran tentang resesi yang diinduksi Fed akan tetap tinggi sampai data menawarkan dukungan yang jelas untuk memoderasi inflasi," kata Kepala Investasi UBS Global Wealth Management Mark Haefele.Untuk pekan yang berakhir Jumat lalu waktu setempat, indeks Dow dan S&P 500 masing-masing turun sebanyak 1,9 persen dan 2,8 persen. Sedangkan Nasdaq yang sarat teknologi turun sebanyak 3,8 persen.