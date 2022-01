Harga Emas Terkikis Jelang Pertemuan The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga emas berjangka melemah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB).Melansir Antara, Sabtu, 22 Januari 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange jatuh USD10,8 atau 0,59 persen menjadi USD1.831,80 per ounce. Emas naik 0,8 persen untuk minggu ini, menguat untuk minggu kedua berturut-turut.Sehari sebelumnya, emas berjangka terkikis USD0,6 atau 0,03 persen menjadi USD1.842,60, setelah melambung USD30,8 atau 1,7 persen menjadi USD1.843,20 pada Rabu pekan ini.Adapun fokus pasar sekarang tertuju pada pertemuan Federal Reserve AS ( The Fed ) pada 25-26 Januari, dan ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan bank sentral akan memperketat kebijakan pada kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan sebulan lalu untuk menjinakkan inflasi yang terus-menerus tinggi.Momentum kenaikan emas bisa sulit dipertahankan menjelang kenaikan suku bunga yang diperkirakan bakal mengurangi daya tarik memegang emas yang tidak berbunga, tulis analis Standard Chartered, Suki Cooper dalam sebuah catatan, memperkirakan harga rata-rata USD1.783 per ounce pada tahun ini.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 39,6 sen atau 1,6 persen, menjadi USD24,32 per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun USD15,7 atau 1,49 persen menjadi USD1.035,10 per ounce.