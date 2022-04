Emas Dunia Pamer Kemilau saat Perang Ukraina-Rusia Berlanjut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Chicago: Emas dunia menyerahkan beberapa kenaikan awal menjadi sedikit menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Hal itu terjadi setelah ekuitas AS jatuh dan perang Ukraina-Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda segera berhenti dengan fokus investor beralih ke laporan harga konsumen Maret.Mengutip Antara, Selasa, 12 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD2,6 atau 0,13 persen menjadi USD1.948,20 per ons. Emas berjangka terangkat USD7,8 atau 0,4 persen menjadi USD1.945,60 pada Jumat, 8 April. Emas menguat 1,1 persen untuk minggu lalu.Emas menyerahkan beberapa kenaikan setelah Presiden Federal Reserve Chicago Charles Evans mengisyaratkan dia tidak akan menentang kenaikan suku bunga ke pengaturan netral, yang akan membutuhkan beberapa kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan bank sentral mendatang.Charles Evans mengatakan kepada Detroit Economic Club bahwa kenaikan suku bunga 50 basis poin sangat mungkin pada pertemuan Federal Reserve mendatang. Tetapi Federal Reserve seharusnya tidak menaikkan suku begitu cepat sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk menilai tekanan inflasi dan menyesuaikan kebijakan sebagai tanggapan."Pertanyaan sebenarnya adalah apakah (The Fed) benar-benar akan mengambil sikap yang cukup kuat terhadap tekanan inflasi ini untuk mencegah kemungkinan apa yang kami yakini masih merupakan pasar emas yang sangat mendukung?" kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures David Meger.Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Investor terus menyesuaikan posisi mereka menjelang laporan indeks harga konsumen Maret yang akan dirilis pada Selasa waktu setempat dan indeks harga produsen untuk Maret.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik sebanyak 16,4 sen atau 0,66 persen menjadi USD24,987 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD2,2 atau 0,23 persen menjadi USD977,8 per ons.