Aksi Jual Picu Dow Jones Ambruk 633,8 Poin

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) turun tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena aksi jual meningkat di bursa Wall Street. Para investor juga mencerna rilis kebijakan baru Federal Reserve dalam kebijakan moneternya guna mendukung pemulihan ekonomi AS.Mengutip Xinhua, Kamis, 28 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh sebanyak 633,87 poin atau 2,05 persen menjadi 30.303,17. Kemudian S&P 500 tertekan sebanyak 98,85 poin atau 2,57 persen menjadi 3.750,77. Indeks Komposit Nasdaq merosot 355,47 poin atau 2,61 persen menjadi 13.270,60.Semua 11 sektor utama S&P 500 bergerak melemah dengan sektor layanan komunikasi turun 3,82 persen, memimpin kerugian. Saham Boeing turun sekitar emppat persen setelah perusahaan membukukan kerugian kuartal keempat yang jauh lebih luas dari perkiraan. Saham Microsoft naik sedikit setelah hasil laporan keuangan melebihi ekspektasi analis.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah. Semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram. Investor mencerna pembaruan kebijakan oleh Federal Reserve.Federal Reserve AS pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level rekor terendah mendekati nol, karena AS tengah bergulat dengan pemulihan ekonomi yang melambat di tengah melonjaknya kasus covid-19."Laju pemulihan dalam aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir, dengan pelemahan terkonsentrasi di sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi," kata the Fed dalam sebuah pernyataan setelah menyimpulkan pertemuan kebijakan pertama di 2021.Sementara itu, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) bersikap lebih optimistis tentang ekonomi global karena vaksinasi virus korona sudah diberikan di seluruh dunia. Namun, munculnya varian baru covid-19 memunculkan kekhawatiran terkait proses pemulihan ekonomi.Menurut Prospek Ekonomi Dunia terbaru, IMF memperkirakan ekonomi global tumbuh 5,5 persen di tahun ini atau meningkat sebanyak 0,3 poin ketimbang perkiraan pada Oktober. Kemudian Produk Domestik Bruto (PDB) global meningkat sebesar 4,2 persen pada 2022."Sekarang banyak bergantung pada hasil dari perlombaan antara virus yang bermutasi dan vaksin untuk mengakhiri pandemi, dan pada kemampuan kebijakan untuk memberikan dukungan yang efektif sampai itu terjadi," kata Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath.(ABD)