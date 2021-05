Yellen: AS Siap Akhiri Perlombaan Pajak Rendah di Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan AS mengambil pendekatan dua arah menuju tujuannya untuk menerapkan pajak rendah di seluruh dunia untuk perusahaan. Hal itu dilakukan di tengah keputusan Pemerintah AS yang berencana menaikkan pajak.Membuat negara-negara di seluruh dunia menerapkan pajak tingkat bawah yang dibayar semua perusahaan telah menjadi tujuan Gedung Putih untuk menghentikan perusahaan-perusahaan merelokasi operasi rumah mereka ke negara-negara dengan tarif yang lebih murah.Tujuan itu menjadi semakin mendesak karena Pemerintahan Presiden Joe Biden berupaya menaikkan pajak pada perusahaan-perusahaan AS. Yellen mengatakan sejauh ini dia terdorong oleh perkembangan pembicaraan dengan negara lain."Seiring dengan kenaikan pajak AS, kami mengusulkan untuk menaikkan pajak minimum global dan menutup celah pajak yang memungkinkan perusahaan Amerika mengalihkan pendapatannya ke luar negeri," kata Yellen, dilansir dari CNBC International, Jumat, 14 Mei 2021.Yellen mengatakan AS telah melakukan pembicaraan dengan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. "Kami sangat aktif terlibat dengan negara lain untuk mengakhiri perlombaan pajak perusahaan global hingga ke titik terendah," katanya."Saya khawatir perlombaan ke bawah secara global sehubungan dengan pajak perusahaan akan merampas pendapatan ekonomi yang benar-benar mereka butuhkan untuk berinvestasi dalam infrastruktur, pendidikan, penelitian, dan pengembangan, serta hal-hal lain untuk memacu pertumbuhan dan juga memengaruhi daya saing perusahaan," tambahnya."Jadi kami meminta perusahaan untuk meningkatkan dan membayar sedikit lebih banyak untuk membantu mewujudkan prioritas fiskal yang sama pentingnya dalam membuat mereka kompetitif dan melakukannya dalam konteks di mana kita juga akan melihat kenaikan tarif global," dia kata.Beberapa negara menyatakan secara terbuka bahwa mereka mendukung gagasan pajak minimum global, meskipun tetap tidak populer di beberapa tempat. Perusahaan AS telah lama terlibat dalam praktik 'offshoring', mereka mendirikan domisili di negara-negara dengan pajak rendah, meskipun mereka menjalankan sebagian besar bisnis di dalam negeri.Pemerintahan Trump memangkas tarif pajak perusahaan menjadi 21 persen, yang ingin dinaikkan oleh Presiden Joe Biden menjadi 28 persen. Selain itu, pemotongan pajak 2017 memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengembalikan keuntungan yang mereka simpan di luar negeri.(ABD)