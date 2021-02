Harga Minyak Dunia Menyusut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia tergelincir pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), mundur dari level tertinggi baru-baru ini. Untuk minggu ini, berdasarkan kontrak yang paling aktif diperdagangkan, patokan minyak mentah Amerika Serikat (AS) turun 0,4 persen dan Brent naik 0,8 persen.Mengutip Xinhua, Sabtu, 20 Desember 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Maret kehilangan USD1,28 menjadi USD59,24 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman April turun USD1,02 menjadi USD62,91 per barel di London ICE Futures Exchange."Sudah ada tanda-tanda kemarin sore bahwa harga mulai goyah dan koreksi mungkin akan terjadi yaitu ketika harga tidak lagi menanggapi data inventaris AS yang sangat bullish," kata Analis Energi Commerzbank Research Carsten Fritsch.Administrasi Informasi Energi AS melaporkan persediaan minyak mentah AS turun 7,3 juta barel selama pekan yang berakhir 12 Februari. Persediaan minyak mentah AS berada pada rata-rata lima tahun untuk tahun ini yakni sebesar 461,8 juta barel.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Investor menilai ada kemungkinan paket stimulus fiskal disahkan guna memerangi pandemi covid-19. Pemerintah AS terus berupaya agar pemulihan terakselerasi meski pandemi belum berakhir.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 0,98 poin atau 0,0031 persen menjadi 31.494,32. Sedangkan S&P 500 turun 7,26 poin atau 0,19 persen menjadi 3.906,71. Indeks Komposit Nasdaq naik 9,11 poin atau 0,07 persen menjadi 13.874,46.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah. Sektor utilitas turun 1,51 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor material menguat sebanyak 1,84 persen.(ABD)