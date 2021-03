Imbal Hasil Obligasi AS Turun, Emas Dunia Mulai Tebar Pesona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas berjangka melonjak lebih dari dua persen pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Emas melakukan pemulihan yang kuat dari level terendah sembilan bulan, didukung penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan kurs dolar yang melemah.Mengutip Antara, Rabu, 10 Maret 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD38,9 atau 2,32 persen menjadi USD1.716,90 per ons. Sehari sebelumnya, Selasa, 8 Maret, emas berjangka anjlok USD20,5 atau 1,21 persen menjadi USD1.678,00.Emas berjangka turun USD2,2 atau 0,13 persen menjadi USD1.698,50 per ons pada Jumat, 5 Maret, setelah merosot USD15,10 atau 0,88 persen menjadi USD1.700,70 pada Kamis, 4 Maret. Serta terpangkas USD17,8 atau 1,03 persen menjadi USD1.715,80 pada Rabu, 3 Maret."Saya tidak tahu apakah ini adalah akhir dari tren kenaikan imbal hasil, apakah ini adalah permulaan. Para pedagang emas dan perak telah menunggu ini dan melompat kembali ke pasar, juga mengingat betapa itu oversold dan rendah," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Bob Haberkorn.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun yang dijadikan sebagai acuan mundur dari pencapaian tertinggi lebih dari satu tahun minggu lalu, sementara dolar juga jatuh. Emas dianggap lindung nilai terhadap potensi lonjakan inflasi dari langkah-langkah stimulus ekonomi besar-besaran dan kenaikan imbal hasil obligasi telah menantang status itu.Emas dapat memperpanjang kenaikan dalam waktu dekat. "Tetapi pada dasarnya, pendulum berayun mendukung bearish terutama ketika mempertimbangkan bagaimana sentimen global membaik pada peluncuran vaksin dan kasus covid-19 turun secara global," kata Analis Riset Senior FXTM Lukman Otunuga.Kepemilikan exchange-traded fund/ETF (reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek) berbasis emas terbesar di dunia, SPDR Gold Trust, turun pada Senin, 8 Maret, ke level terendah sejak April 2020."Arus ETF berkontribusi pada dampak yang lebih besar terhadap harga saat turun daripada saat naik. Kami memperkirakan harga emas akan mencapai USD1.750 per ons (pada 2021), tetapi mengingat volatilitas emas baru-baru ini, perkiraan ini memiliki keyakinan yang cukup rendah," kata Societe Generale dalam sebuah catatan.Investor fokus pada pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve minggu depan. Ketua bank sentral AS Jerome Powell telah mengatakan sikap kebijakan moneter longgar Fed saat ini masih sesuai.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik sebanyak 91,4 sen atau 3,62 persen menjadi USD26,183 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD23,1 atau dua persen menjadi USD1.175,4 per ons.(ABD)