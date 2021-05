Emas Dunia Tebar Pesona saat Data Ekonomi AS Suram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange bergerak naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), di tengah data ekonomi AS yang mengecewakan. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Juni naik USD13,5 atau 0,72 persen menjadi USD1.898 per ons.Mengutip Xinhua, Rabu, 26 Mei 2021, perak untuk pengiriman Juli naik sebanyak 15,1 sen atau 0,54 persen menjadi USD28,056 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli menguat sebanyak USD19,3 atau 1,64 persen menjadi USD1.196,9 per ons.Conference Board yang berbasis di AS melaporkan bahwa indeks kepercayaan konsumen turun menjadi 117,2 pada Mei dari 117,5 pada April, lebih lemah dari yang diharapkan. Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan rumah baru AS turun 5,9 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman di 863 ribu unit pada April, jauh di bawah ekspektasi pasar.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat menyerahkan keuntungan di sesi sebelumnya menjadi berakhir lebih rendah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), di tengah pelemahan saham energi. Meski demikian, para investor terus memantau perkembangan pemulihan ekonomi AS.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 81,52 poin atau 0,24 persen menjadi 34.312,46. Sedangkan indeks S&P 500 turun 8,92 poin atau 0,21 persen menjadi 4.188,13. Indeks Komposit Nasdaq turun 4,00 poin atau 0,03 persen menjadi 13.657,17.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan utilitas turun masing-masing 2,04 persen dan 1,18 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor kebijaksanaan konsumen naik 0,33 persen, grup dengan kinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih tinggi dengan semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)