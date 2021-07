Wall Street Menghijau, Dow Jones Melonjak 153 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street lebih tinggi pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi lantaran didorong oleh laporan laba dan proyeksi perusahaan-perusahaan AS yang menguat, sementara data menunjukkan ekonomi pulih ke tingkat pra-pandemi pada kuartal kedua.Mengutip Antara, Jumat, 30 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 153,60 poin atau 0,44 persen, menjadi 35.084,53. Indeks S&P 500 menambahkan 18,51 poin atau 0,42 persen, menjadi 4.419,15. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 15,68 poin atau 0,11 persen, menjadi 14.778,26 poin.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor material dan keuangan masing-masing meningkat 1,08 persen dan 1,07 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, sektor layanan komunikasi dan real estat tampak berada di bawah tekanan.Ekonomi AS tumbuh solid pada kuartal kedua, menempatkan tingkat produk domestik bruto di atas puncak pra-pandemi, tetapi laju pertumbuhan PDB lebih lambat dari yang diperkirakan para ekonom.Di antara berita laba optimistis terbaru, saham Ford Motor Co melonjak 3,8 persen karena perusahaan menaikkan perkiraan laba untuk tahun ini, sementara pemilik KFC Yum Brands Inc melambung 6,3 persen setelah mengalahkan ekspektasi untuk penjualan kuartalannya."Data ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan hari ini mungkin telah menenangkan sedikit kecemasan investor bahwa kebijakan uang longgar Federal Reserve mungkin akan segera hilang," kata Presiden Chase Investment Counsel Peter Tuz, di Charlottesville, Virginia."Investor juga melihat beberapa laporan laba yang cukup bagus hari ini," tambahnya.Saham-saham mendapat dorongan pada Rabu waktu setempat (Kamis WI)B, setelah The Fed mengatakan belum waktunya untuk mulai menarik stimulus moneter besar-besaran. Kelompok yang sensitif secara ekonomi termasuk keuangan, material dan energi memimpin kenaikan sektor S&P.Di sisi negatif, saham Facebook Inc anjlok 4,0 persen karena perusahaan memperingatkan pertumbuhan pendapatan akan melambat secara signifikan menyusul pembaruan Apple Inc baru-baru ini ke sistem operasi iOS-nya yang akan memengaruhi kemampuan raksasa media sosial untuk menargetkan iklan.Hasil yang berasal dari sekitar setengah dari perusahaan-perusahaan S&P 500, hampir 91 persen laporan telah mengalahkan perkiraan laba, dan pendapatan kuartal kedua yang diperkirakan melonjak 87,2 persen dari tahun lalu, menurut data Refinitiv.Setelah bel penutupan, saham Amazon.com Inc turun lebih dari 5,0 persen karena perusahaan melaporkan hasil dan memperkirakan penjualan kuartal ketiga di bawah ekspektasi Wall Street. Selama sesi reguler, Tesla Inc melonjak 4,7 persen dan merupakan dorongan terbesar untuk S&P 500, diikuti oleh Apple, yang naik setelah jatuh sehari sebelumnya.Juga, saham Robinhood Markets Inc, aplikasi perdagangan populer yang digunakan oleh banyak investor untuk berpartisipasi dalam hiruk-pikuk perdagangan saham "meme" tahun ini, berakhir merosot 8,4 persen pada hari pertama perdagangan mereka.Dengan meningkatnya inflasi dan kekhawatiran bahwa harga yang lebih tinggi tidak akan bersifat sementara seperti yang diharapkan, fokus pada Jumat adalah pada data Juni dari indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi.(ABD)