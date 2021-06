Pernyataan Kebijakan The Fed Gelincirkan Wall Street

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Wall Street tergelincir pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena investor menyaring pernyataan kebijakan terbaru Federal Reserve. Sejauh ini, ekonomi Amerika Serikat (AS) terlihat terus pulih usai terhantam keras oleh pandemi covid-19 Mengutip Xinhua, Kamis, 17 Juni 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 265,66 poin atau 0,77 persen menjadi 34.033,67. Sedangkan indeks S&P 500 melemah sebanyak 22,89 poin atau 0,54 persen menjadi 4.223,70. Indeks Komposit Nasdaq turun 33,17 poin atau 0,24 persen menjadi 14.039,68.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor utilitas memimpin penurunan sebanyak 1,49 persen. Kemudian diskresi konsumen melonjak sebanyak 0,16 persen, menjadi satu-satunya kelompok yang naik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah dengan tujuh dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Bank sentral AS mempertahankan suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati nol persen, karena pemulihan ekonomi berlanjut di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lonjakan inflasi."Kemajuan vaksinasi telah mengurangi penyebaran covid-19 di Amerika Serikat. Di tengah kemajuan ini dan dukungan kebijakan yang kuat, indikator aktivitas ekonomi dan lapangan kerja telah menguat," kata The Fed dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.Dengan inflasi yang terus berjalan di bawah target jangka panjang dua persen, Komite Pasar Terbuka Federal bertujuan untuk mencapai inflasi di atas dua persen untuk beberapa waktu sehingga rata-rata inflasi dua persen dari waktu ke waktu dan ekspektasi inflasi jangka panjang tetap berlabuh dengan baik di dua persen.The Fed mengulangi pernyataannya bahwa inflasi telah meningkat dan sebagian besar mencerminkan faktor sementara."Pernyataan itu menunjukkan tidak ada yang benar-benar berubah kecuali perkiraan ekonomi Fed. Mereka yakin dengan proyeksi mereka, nyaman dengan rencana mereka dan berpegang teguh pada senjata mereka," kata Chris Low dan Will Compernolle, ekonom di FHN Financial.(ABD)