Emas Dunia Pamer Kemilau Usai Rilis Data Ekonomi AS Mengecewakan

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange bergerak menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Penguatan dapat terjadi di tengah pelemahan data ekonomi Amerika Serikat (AS) Mengutip Antara, Rabu, 1 September 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik USD5,9 atau 0,33 persen menjadi USD1.881,1 per ons. Harga penutupan emas di hari kerja terakhir di Agustus tersebut lebih tinggi dibandingkan penutupan akhir Juli lalu sebesar USD1.817,20 per ons.Indeks keyakinan konsumen dilaporkan mengalami penurunan menjadi 113,8 pada Agustus dibandingkan dengan 125,1 pada Juli lalu, karena keprihatinan terhadap penambahan kasus covid-19 serta kekhawatiran atas kenaikan harga gas dan makanan.Purchasing Managers Index (PMI) Chicago, barometer bisnis di Chicago, anjlok menjadi 66,8 selama Agustus dibandingkan dengan 73,4 pada Juli. Sementara harga komoditas perak untuk pengiriman Desember ditutup tidak berubah pada USD24,006 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD12 atau 1,2 persen ditutup di USD1.014,1 per ons.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), terseret oleh pelemahan di sektor teknologi dan energi. Selain itu, pelemahan juga didukung oleh merosotnya kepercayaan konsumen AS di tengah pandemi covid-19 yang belum kunjung usai.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 39,11 poin atau 0,11 persen menjadi 35.360,73. Sedangkan indeks S&P 500 turun sebanyak 6,11 poin atau 0,13 persen menjadi 4.522,68. Kemudian indeks Komposit Nasdaq kehilangan 6,65 poin atau 0,04 persen menjadi 15.259,24.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan teknologi masing-masing turun sebanyak 0,73 persen dan 0,56 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor real estate naik 0,62 persen, kelompok dengan kinerja terbaik.Meskipun terjadi penurunan, namun pasar saham AS ditutup pada Agustus dengan kenaikan. Untuk Agustus ini, indeks Dow melonjak sebanyak 1,2 persen. Sedangkan S&P 500 dan Nasdaq yang padat teknologi masing-masing naik 2,9 persen dan empat persen.(ABD)