Harga Emas Dunia Perpanjang Kerugian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas dunia tergelincir pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Emas memperpanjang kerugian untuk hari kedua berturut-turut terseret oleh menguatnya dolar, namun penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS ke level terendah sejak Februari menahan kemerosotan emas lebih lanjut.Mengutip Antara, Selasa, 20 Juli 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, merosot USD5,8 atau 0,32 persen menjadi USD1.809,20 per ons. Akhir pekan lalu, Jumat, 16 Juli, emas berjangka juga jatuh sebanyak USD14 atau 0,77 persen menjadi USD1.815.Emas berjangka menguat sebanyak USD4,0 atau 0,22 persen menjadi USD1.829 pada Kamis, 15 Juli, setelah melonjak sebanyak USD15,1 atau 0,83 persen menjadi sebesar USD1.825 pada Rabu, 14 Juli, dan terangkat sebanyak USD4,0 atau 0,22 persen menjadi USD1.809,90 pada Selasa, 13 Juli."Emas terjebak dalam tarik ulur antara kenaikan dolar yang membebani logam mulia dan penurunan selera risiko, yang mendukung harganya," kata Analis Senior ActivTrades Ricardo Evangelista.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya mencapai level tertinggi dalam lebih dari tiga bulan. Hal ini membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, dan melawan penurunan tajam dalam hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan.Managing Partner CPM Group Jeffrey Christian juga mengaitkan penurunan emas baru-baru ini dengan pelemahan musiman dalam permintaan investasi dan perhiasan. "Banyak investor melihat emas dan mengatakan emas melonjak ke rekor tertinggi pada awal Agustus tahun lalu dan belum mendekati kembali ke level tertinggi sejak itu," tuturnya."Jadi ada apa yang kami sebut stale bull liquidation (penjualan posisi jangka panjang karena kecewa ketika harga tidak sesuai dengan harapannya)," tambahnya.Emas mungkin telah dipromosikan secara berlebihan sebagai lindung nilai inflasi baru-baru ini, menurut analis pasar. Sentimen di pasar yang lebih berisiko dihancurkan oleh ketakutan investor atas lonjakan tanpa henti dalam kasus virus korona, yang memaksa banyak negara Asia untuk memberlakukan penguncian, dan meningkatnya tekanan inflasi.Mencerminkan sentimen, kepemilikan exchange traded fund (ETF-reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek) yang didukung emas, SPDR Gold Trust New York turun ke level terendah dua bulan pada Jumat, 16 Juli."Stagflasi bisa menjadi elemen yang sangat menarik jika kita terus melihat pertumbuhan ekonomi yang melambat ditambah dengan beberapa ketakutan inflasi," kata Analis Senior Kitco Metals Jim Wyckoff."Secara teoritis, stagflasi seharusnya menjadi bullish untuk emas karena Anda mengalami kenaikan inflasi, yang menunjukkan investor akan melihat aset keras termasuk emas dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, yang mungkin dimasukkan ke dalam tawaran safe-haven," tambahnya.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 65,1 sen atau 2,52 persen, menjadi USD25,144 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Oktober turun sebanyak USD37,1 atau 3,35 persen menjadi USD1,071,40 per ons.(ABD)