Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS Gerus Pesona Emas Dunia

Chicago: Harga emas dunia merosot pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), memperpanjang penurunan untuk hari ketiga berturut-turut. Emas tertekan kenaikan tajam imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat usai liburan akhir pekan tiga hari.Mengutip Antara, Rabu, 17 Februari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange anjlok USD24,2 atau 1,33 persen menjadi USD1.799,00 per ons. Akhir pekan lalu, harga emas berjangka turun USD3,6 atau 0,2 persen menjadi USD1.823,20, namun naik 0,6 persen sepanjang minggu lalu.Emas berjangka juga terpuruk USD15,9 atau 0,86 persen menjadi USD1.826,80 pada Kamis, 11 Februari. Sebelumnya sempat menguat sebanyak USD5,2 atau 0,28 persen menjadi USD1.842,70 pada Rabu lalu, 10 Februari."Emas bergeser dari aset lindung nilai inflasi, seperti yang telah terjadi untuk sebagian besar 2020, menjadi aset safe-haven lagi," kata Ahli Strategi Komoditas Securities Daniel Ghali, menunjuk pada kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang diperkirakan dari stimulus ekonomi besar-besaran yang juga telah mendorong imbal hasil obligasi AS 10-tahun lebih tinggi, meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah AS naik ke titik tertinggi sejak Maret 2020, mendekati puncak kepanikan pandemi. Juga membebani emas, indeks-indeks utama saham AS mencapai tertinggi sepanjang masa dipicu optimisme seputar paket bantuan virus korona AS senilai USD1,9 triliun.Emas berada di bawah tekanan tambahan ketika Fed New York melaporkan bahwa indeks manufaktur Empire State naik 8,6 poin menjadi 12,1 pada Februari, menandai tingkat aktivitas tertinggi sejak Juli 2020.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 0,3 sen atau 0,01 persen menjadi USD27,325 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April melonjak sebanyak USD20,6 atau 1,64 persen menjadi USD1.279,60 per ons.(ABD)