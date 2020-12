Paket Covid-19 Dikecam Trump, Wall Street Kembali Bervariasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Wall Street kembali berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecam RUU Bantuan Covid-19. Meski demikian, sejumlah pihak berharap Trump segera menandatangani RUU tersebut.Mengutip Xinhua, Kamis, 24 Desember 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 114,32 poin atau 0,38 persen menjadi 30.129,83. Kemudian S&P 500 naik 2,75 poin atau 0,07 persen menjadi 3.690,01. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun 36,80 poin atau 0,29 persen menjadi 12.771,11.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir menguat dengan sektor energi naik 2,18 persen. Sedangkan sektor real estat dan teknologi masing-masing turun 0,96 persen dan 0,85 persen, dua kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Sementara itu, Trump mengecam anggota parlemen terkait paket bantuan covid-19 senilai USD900 miliar yang baru disetujui. Trump mengancam untuk tidak menandatangani RUU tersebut jika perubahan tidak dilakukan.DPR dan Senat AS sama-sama menyetujui paket bantuan pada Senin malam setelah berbulan-bulan negosiasi. Setelah disepakati dan disahkan, RUU tersebut dikirimkan ke Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.Namun, Trump ingin Kongres meningkatkan jumlah bantuan langsung menjadi USD2.000 untuk tiap individu atau USD4.000 untuk pasangan. Trump memandang bantuan USD600 untuk tiap individu sangat rendah. Menurut paket bantuan covid-19 saat ini, sebuah keluarga beranggotakan empat orang akan menerima hingga USD2.400 berupa bantuan langsung.Penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins menunjukkan Amerika Serikat telah mendaftarkan lebih dari 18,3 juta kasus covid-19 yang dikonfirmasi dengan sekitar 325 ribu kematian terkait pada Rabu sore, dengan angka keduanya merupakan angka tertinggi di dunia.Sementara itu, data menunjukkan wabah virus korona berdampak pada pasar tenaga kerja dan mengancam pemulihan ekonomi. Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, mencapai 803 ribu pada pekan yang berakhir 19 Desember, menyusul revisi naik 892 ribu pada pekan sebelumnya.(ABD)