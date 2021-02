Wall Street Cetak Rekor Penutupan Tertinggi, Dow Jones Meroket 237,52 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Bursa saham Amerika Serikat (AS) terangkat optimisme investor yang dipicu oleh prospek pemulihan ekonomi lebih cepat dari krisis kesehatan global, didorong oleh peningkatan stimulus dan peluncuran vaksin yang dipercepat.Ketiga indeks saham utama AS menguat, dengan indeks S&P 500 dan Indeks Dow Jones membukukan kenaikan hari keenam berturut-turut, kemenangan beruntun terpanjang sejak Agustus. Perusahaan-perusahaan kecil, yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari rebound ekonomi, mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih besar.Mengutip Antara, Selasa, 9 Februari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 237,52 poin atau 0,76 persen menjadi 31.385,76. Indeks S&P 500 menguat 28,76 poin atau 0,74 persen menjadi 3.915,5. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 131,35 poin atau 0,95 persen menjadi 13.987,64.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi melonjak 4,17 persen, memimpin kenaikan. Namun, sektor utilitas tergelincir 0,78 persen, satu-satunya kelompok yang menurun."Investor mulai memainkan pembukaan ekonomi dan vaksin mulai bekerja. Dan mungkin mereka bisa menonton pertandingan bisbol musim panas ini," kata Manajer Portofolio Kingsview Asset Management Paul Nolte, di Chicago.Namun reli yang diperpanjang memberikan beberapa perhatian. "Saham telah dinilai terlalu tinggi hampir sepanjang tahun lalu. Dan hal-hal yang kami lihat sekarang, dengan GameStop dan Bitcoin, itu adalah tanda spekulasi, bukan investasi," tambah Nolte.Harga minyak naik ke level tertinggi dalam lebih dari setahun karena pemotongan pasokan dan harapan untuk permintaan yang didorong oleh stimulus, membantu saham-saham energi melonjak 4,2 persen.Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan jika Kongres menyetujui paket bantuan fiskal presiden senilai USD1,9 triliun, Amerika Serikat dapat kembali bekerja penuh tahun depan. Mengutip analisis terbaru dari Kantor Anggaran Kongres, Yellen mengatakan tingkat pengangguran AS akan tetap tinggi untuk tahun-tahun mendatang tanpa dukungan tambahan.Paket itu hampir disahkan pada Jumat waktu setempat ketika anggota parlemen menyetujui garis besar anggaran yang akan memungkinkan Demokrat untuk mengeluarkannya melalui Kongres tanpa dukungan dari Partai Republik.Sementara itu, penyebaran vaksin di Amerika Serikat, dengan setidaknya 32.780.860 dosis telah diberikan sejauh ini, dan infeksi baru rata-rata cenderung lebih rendah.Menurut Refinitiv musim laporan keuangan kuartal keempat telah melewati setengah jalan, dengan 294 perusahaan di S&P 500 telah melaporkannya. Dari jumlah tersebut, 83 persen telah melampaui perkiraan konsensus.Analis melihat agregat laba S&P kuartal keempat membukukan keuntungan tahun-ke-tahun sebesar 2,4 persen, pembalikan tajam dari penurunan tahunan 10,3 persen yang terlihat di awal tahun, menurut Refinitiv. Walt Disney Co, Cisco Systems Inc dan General Motors Co naik antara 1,8 persen dan 4,9 persen menjelang laporan keuangan mereka minggu ini.Bitcoin menyentuh rekor tertinggi setelah Tesla Inc mengumumkan telah menginvestasikan sekitar USD1,5 miliar dalam mata uang kripto dan akan mulai menerima pembayaran dalam Bitcoin untuk mobil dan produk lainnya."Ini benar-benar, saya melihatnya, hampir sebagai momen penting dalam hal Bitcoin dari perspektif transaksi. Saya pikir ini benar-benar sebuah langkah mengejutkan,” kata Direktur Pelaksana Wedbush Securities, Daniel Ives, di Westfield, New Jersey.Saham Tesla naik 1,3 persen, sementara penambang mata uang kripto Riot Blockchain dan Marathon Patent Group masing-masing melonjak 40,2 persen dan 42,4 persen.(ABD)