Jelang Tutup Tahun, Lifting Migas Masih di Bawah Target

: Sebulan menjelang penutupan 2018, realisasi lifting minyak dan gas (migas) mencapai 1,91 juta barel per hari setara minyak.Mengutip data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kamis, 13 Desember 2018, jumlah tersebut terdiri dari lifting minyak bumi sebesar 762 ribu barel per hari. Angka tersebut masih di bawah target lifting migas sebesar 800 ribu barel per hari di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.Sementara untuk lifting gas bumi hingga November mencapai 1.143 ribu barel per hari setara minyak. Angka ini juga masih berada di bawah target di APBN sebesar 1.200 ribu barel per hari.Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher secara keseluruhan realisasi tersebut mencapai 95 persen dari target dua juta barel per hari setara minyak di APBN. Wisnu mengatakan performa tersebut dipengaruhi oleh kinerja sumur baru yang belum sesuai ekspektasi."Decline rate dari sumur existing yang semakin besar, ada beberapa kendala operasi dan instrumen namun sudah dapat diatasi, kemudian ada beberapa program pengembangan yang mundur ke 2019," kata Wisnu di Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.Dia menambahkan dalam mengembangkan lapangan hulu migas dan menjaga optimasi produksi, telah dilakukan pemboran pengembangan sumur. Adapun dari 289 sumur ada 251 yang telah dilakukan pengeboran. Selain itu program kerja ulang atau workover pun telah dilakukan terhadap 554 sumur dari target 636."Secara kontinu kami tetap mengupayakan pencapaian bisa maksimal," jelas dia.(AHL)