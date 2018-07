Freeport Ngemplang Pajak Puluhan Tahun, Ini Kata Mantan Menkeu

: PT Freepot Indonesia yang dikuasai oleh Freeport McMoran melakukan pengemplangan pajak selama puluhan tahun sejak beroperasi di tanah air melebihi 50 tahun.Hal tersebut pun diakui oleh mantan Menteri Keuangan dan juga mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Bawazier. Fuad mengatakan pengemplangan pajak itu merupakan cerita lama."Iya ngemplang pajak, ini kan cerita pajak sudah agak lama juga," kata Fuad dalam diskusi bertajuk menggugat kesepakatan pengelolaan tambang Freeport di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Juli 2018.Namun ketika dikonfirmasi mengenai bagaimana upaya pemerintah saat dirinya menjabat di 1998 untuk menangani pajak perusahaan tersebut Fuad bungkam dia bilang kasus tersebut sudah lama.Dalam kesempatan yang sama Advokat Lokataru Nurkholis Hidayat mengatakan Freeport memang telah menjadi target sasaran kritik dari lembaga-lembaga internasional karena kejahatan yang dilakukan.Dari sisi kejahatan pajak kata Nurkholis berdasarkan data dari lembaga penerlitian AS yakni Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) mengungkap Freeport telah melakukan berbagai upaya yang melanggar aturan untuk meringankan beban pajak atau yang disebut tax avoidance serta melakukan skema memperkecil pajak yang tertuang engan cara melanggar ketentuan perpajakan (ilegal) seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif atau tax evasion.Dia mengatakan Freeport membuat transaksi antarperusahaan sehingga ongkos produksi menjadi sedemikian banyak di Indonesia namun kemudian keuntungan mengalir melalui Belanda ke Atlantic Copper di Spanyol dan berujung di Delaware AS."Itulah ujung mengapa mereka enggak bayar banyak dividen dan kita sebenarnya mengenai pajak ini luar biasa kecolongan," jelas Nurkholis.(AHL)