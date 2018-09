Aturan Kewajiban KKKS Jual Minyak Mentah ke Pertamina Siap Meluncur

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sember Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun aturan yang mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menawarkan produksi minyak mentah (crude) bagiannya yang diekplorasi di dalam negeri kepada PT Pertamina (Persero).Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi impor minyak dan gas yang selama ini dilakukan oleh Pertamina. Impor minyak dan gas selama ini tinggi dan menjadi penyumbang defisit neraca transaksi berjalan."Masa yang dari produksi kita di dalam dilelang di Singapura. Pertamina yang butuh minyak mentah malah beli dari Singapura," kata Jonan, di Kementerian ESDM, Selasa, 4 September 2018.Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan produksi minyak mentah yang menjadi bagian KKKS sekitar 225 ribu-230 ribu barel per hari . Arcandra menilai potensi penghematan devisa untuk membayar impor berasal dari biaya transportasi.Misalnya, lanjutnya, ketika impor Pertamina dikenakan harga USD70 per barel di mana harga tersebut telah termasuk biaya untuk transportasi. Jika membeli di produksi yang ada di dalam negeri milik KKKS tentu harganya sesuai dengan pasaran tetapi tanpa biaya transportasi. Adapun biaya transportasi per barel sekitar USD3-4.Lebih lanjut, Arcandra mengatakan, harga pembelian minyak mentah tersebut yang nantinya diserahkan kepada Pertamina dan KKKS yang bersangkutan akan bersifat business to business (BtoB). Ia menambahkan dalam beberapa hari ke depan ketentuan yang mengatur hal tersebut akan dikeluarkan"Dalam beberapa hari target kita secepatnya. Wajib jual tapi BtoB," pungkas Arcandra.(ABD)