Pemerintah Lelang Enam Blok Migas Produksi dan Eksplorasi

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melelang enam wilayah kerja (WK) atau blok migas. Blok tersebut terdiri dari tiga blok eksplorasi dan tiga blok produksi.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Djoko Siswanto mengatakan tiga blok eksplorasi yakni Blok Banyumas, Blok Andika Bumi Kita di Riau dan Blok Southeast Mahakam. Sementara untuk tiga blok produksi yakni Blok Makassar Strait, Blok South Jambi B, dan Blok Selat Panjang."Kita lelang hari ini dan besok sudah bisa di-download oleh peserta lelang diaplikasi," kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.Dirinya merinci untuk Blok Banyumas dengan luas 3.611,9 km persegi di onshore antara Jawa Tengah-Jawa Barat dengan minimum bonus tanda tangan sebesar USD500 ribu memiliki komitmen kerja pasti untuk tiga tahun pertama berupa G&G, satu kali eksplorasi atau mengebor sumur.Blok Andika Bumi Kita dengan luas area 8.340 km persegi di offshore Jawa Timut dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Maksimum bonus tandatangan sebesar USD500 ribu dengan komitmen kerja pasti tiga tahun pertama G&G, dan satu kali eksplorasi atau mengebor sumur.Southeast Mahakam dengan luas 1.525,8 km persegi di offshore Kalimantan dengan kedalaman di bawah 100 meter. Bonus minimum tanda tangan sebesar USD500 ribu dengan komitmen kerja pasti satu kali eksplorasi atau mengebor sumur."Untuk Banyumas potensial produksinya (gas, minyak, kondensat) 45 juta barel per hari setara minyak (boepd). Andika Bumi Kita 250 juta boepd dan Southeast Mahakam 50 boepd," tutur Djoko.Sementara untuk Blok Selat Panjang dengan luas 1.316,6 km persegi di onshore Riau. Bonus tanda tangan minimum USD5 juta. Blok ini dilelang karena kontraktor pengelola sebelumnya yakni Petroselat mengalami kebangkrutan hampir dua tahun terakhir blok ini tidak berproduksi.Djoko meyakini apabila blok ini diaktifkan kembali maka produksi minyaknya bisa di atas 4.000 barel per hari dan gasnya bisa kembali ke 20 mmscfd. Untuk Blok South Jambi luasnya 1.539 km persegi berada di onshore Jambi dengan minimum bonus tanda tangan USD5 juta.Djoko menjelaskan dua tahun lalu blok ini pernah beroperasi sekitar 1.500 barel per hari, namun mengalami penurunan produksi di saat harga minyak dunia sedang anjlok. Blok ini dinilai sudah tidak ekonomis untuk dikembangkan di tengah situasi tersebut. Blok ini dikelola oleh PetroChina yang kontraknya akan habis di 2021 dan tidak diperpanjang.Sedangkan untuk Blok Makassar Strait dengan luas 1.555 km persegi berada di offshore Selat Makassar dengan minimum bonus tanda tangan USD5 juta. Dia bilang hingga kini masih berproduksi minyak 716 barel per hari namun untuk gas hanya 1,4 mmscfd."Untuk tiga blok produksi ini estimasi komitmen pastinya yang Makassar USD50 juta, Selat Panjang USD70 juta dan South Jambi USD50 juta. Kita pilih kontraktor yang menawarkan paling tinggi," jelas Djoko.(SAW)