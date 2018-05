Pelemahan Rupiah Berdampak Positif ke Bisnis Panas Bumi

: Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi mengungkapkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memberi dampak pada kegiatan bisnis para pengembang panas bumi yaitu pada tarif dan kegiatan investasi."Tarif jelas berpengaruh, PLN jual dalam bentuk rupiah sementara harus bayar ke IPP dalam USD," kata Prijandaru saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.Tidak semua menilai pelemahan rupiah ini menjadi satu hal negatif. Prijandaru menilai penguatan dolar AS ini satu hal yang menguntungkan. Sebab investasi yang masuk di sektor panas bumi menggunakan dolar AS. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah besar dolar yang masuk melalui investasi dan besar dolar AS yang keluar melalui belanja."Dengan investasi yang masuk, otomatis kan dalam USD. Kita bawa USD ke dalam," ucap dia.Sementara saat dikonfirmasi apakah akan memberikan efek bagi perusahaannya yakni Supreme Energy, Prijandaru tidak merinci pasti berapa beban yang diterima perusahan akibat penguatan dolar AS saat ini.Seperti diketahui, gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.001 per USD.Minimnya sentimen positif yang datang dari dalam negeri membuat nilai tukar rupiah masih terjebak di level Rp14 ribu per USD.Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi ini dibuka di Rp14.004 per USD. Sementara itu, day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.004 hingga Rp14.018 per USD dengan year to date return di minus 3,29 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah menurut Yahoo Finance berada di posisi Rp13.804 per USD.(AHL)