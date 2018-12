Harga Minyak Indonesia Terjun Bebas ke USD62,98/Barel

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada November 2018 merosot ke level USD62,98 per barel. ICP turun USD14,58 per barel dari posisi di Oktober sebesar USD77,56 per barel yang merupakan level tertinggi.Mengutip laman resmi Ditjen Migas, Kamis, 6 Desember 2018, menurut Tim Harga Minyak Indonesia penurunan dialami oleh berbagai jenis minyak salah satunya ICP Sumatran Light Crude (SLC) yang pada bulan lalu berada di posisi USD62,98 per barel. Angka ini turun sebesar USD14,16 per barel dari USD78,09 per barel di Oktober.Penurunan juga terjadi pada minyak mentah utama di pasar internasioal seperti Dated Brent turun sebesar USD16,41 per barel dari USD81,15 per barel menjadi US$D64,74 per barel. Kemudian WTI (Nymex) turun sebesar USD14,07 per barel dari USD70,76 per barel menjadi USD56,69 per barel.Basket OPEC turun sebesar USD13,72 per barel dari USD79,39 per barel menjadi USD65,67 per barel. Kemudian Brent (ICE) turun sebesar USD14,68 per barel dari USD80,63 per barel menjadi USD65,95 per barel. Penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional disebabkan oleh oleh beberapa faktor.Adapun faktor itu yaitu melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Hal ini didukung laporan International Monetary Fund (IMF) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia di 2018 diproyeksikan melambat menjadi sebesar 3,7 persen, turun 0,2 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya.Faktor lainnya adalah Amerika Serikat (AS) memberikan pengecualian kepada delapan negara untuk melakukan impor minyak mentah dari Iran. Ini menyebabkan penurunan ekspor minyak mentah dan kondensat Iran tidak sebesar perkiraan awal dan menjadi salah satu penyebab kelebihan suplai minyak mentah global."Arab Saudi mengumumkan bahwa produksi minyak mentah Arab Saudi di November 2018 akan melebihi produksi Oktober 2018 akibat antisipasi berkurangnya pasokan minyak mentah global atas pengenaan sanksi kepada Iran," kata Tim Harga Minyak Indonesia.(ABD)