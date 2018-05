Peran Ari Soemarno di Proyek Regasifikasi LNG Bojonegara

: CEO Kalla Group Solihin Kalla menjelaskan proyek terminal regasifikasi LNG (liquefied natural gas) di Bojonegara, Serang, Banten merupakan gagasan dari Kalla Group.Proyek di bawah anak perusahaan Kalla Group, PT Bumi Sarana Migas (BSM), ini memiliki kapasitas 500 mmscfd dan kemudian ditawarkan kerja sama kepada PT Pertamina (Persero) pada 2013.Proyek infrastruktur terminal regasifikasi LNG ini akan dibangun dengan tingkat kehandalan yang tinggi serta kompetitif dibanding dengan terminal yang ada di Indonesia dan di regional.Oleh karena itu, pada 2013 BSM meminta Ari Soemarno bergabung sebagai Koordinator Senior Proyek LNG di Bojonegara, Banten. Proyek terminal regasifikasi LNG ini akan menjadi salah satu cara mengefisiensikan pendistribusian gas."Penunjukan Pak Ari sebagai Kalla Group Senior LNG Project Coordinator didasarkan pada profesionalitas dan keahlian beliau yang sudah puluhan tahun menggeluti sektor LNG," jelas Solihin, dalam keterangan persnya, Selasa, 1 Mei 2018.Menurut Solihin, proyek terminal regasifikasi LNG di Bojonegara dibangun untuk mengantisipasi ancaman defisit gas di Jawa bagian Barat dan adanya kesiapan lahan yang dimiliki oleh anak perusahaan Kalla Group sejak 1990-an.Dia menambahkan rencana pembangunan proyek ini sejalan dengan keinginan pemerintah, agar perusahaan swasta mau berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.Baca:Setelah melalui diskusi dan kajian bisnis di internal Kalla Group yang dipimpin oleh Senior LNG Project Coordinator yang berpengalaman, maka pada 2013 diputuskan untuk menunjuk salah satu Konsultan Teknik dari Jepang yang telah berpengalaman dan memiliki teknologi terbaik, dalam merancang bangun Terminal Regasifikasi LNG, untuk melakukan studi kelayakan pendirian Terminal Regasifikasi LNG."Hasil kajian Konsultan Teknik menunjukkan bahwa lokasi tersebut sangat ideal untuk dimanfaatkan sebagai Terminal Regasifikasi LNG di darat," tambah dia.Menurut Solihin, pada 12 Mei 2014, MoU kerja sama BSM dan Pertamina ditandatangani dan kedua pihak setuju untuk melakukan joint study. BSM setuju untuk mengalokasikan 30 hektare (ha) lahan dan mengajak Tokyo Gas Co Ltd dan Mitsui untuk bermitra dan membentuk joint venture Terminal Regasifikasi dengan kapabilitas pendanaan, teknologi, dan operasional pengelolaan terminal dan distribusi.Dia menambahkan pada 1 April 2015 Pertamina telah meneken pokok-pokok kesepakatan (head of agreement/HoA) dengan BSM untuk membangun terminal penyimpanan dan regasifikasi LNG Bojonegara senilai USD500 juta.Adapun dari hasil kajian lebih dalam diputuskan bahwa Pertamina harus mengamankan pelanggan terbesarnya, yaitu PLN. Oleh sebab itu PLN sebagai offtaker diajak dalam kepemilikan proyek LNG di Bojonegara dan pembahasan terus berlanjut hingga awal tahun lalu.(AHL)