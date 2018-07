Sampai Akhir Tahun Lifting Migas di Bawah Target

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi hingga akhir tahun lifting minyak dan gas di bawah target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Hingga akhir tahun, lifting minyak hanya akan mencapai 758 ribu barel per hari (bph), di bawah target yang ditetapkan 800 ribu (bph). Sementara lifting migas hanya akan mencapai 1,146 juta barel ekuivalen per day (boepd), juga di bawah target 1,2 juta boepd.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tidak tercapainya lifting minyak karena ada kendala di tangki penyimpanan Blok Cepu dan Jabung. Kemudian ada peningkatan kandungan di Blok Offshore North West Java (ONWJ)."Ada kendala teknis di tangki penampungan Blok Cepu dan Jabung. Ada juga tren kenaikan minyak dunia yang berdampak positif pada KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)," kata Sri dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.Sementara untuk lifting gas juga meleset dari target lantaran baru beroperasinya beberapa proyek migas, kondisi cadangan (reservoir) gas yang terdapat di Blok Mahakam yang lebih besar dari ekspektasi awal, serta optimalisasi produksi dan peningkatan tingkat penyerapan domestik."Lifting gas kita 1.146 ribu barel (1,146 juta barel) setara minyak ribu barel setara minyak per hari juga masih di bawah target yang ditargetkan dalam APBN 2018. Ada yang positif dan negatif dari pencapaian lifting gas," tutup Sri Mulyani.(SAW)