Pertamina Resmi Menjadi Operator Wilayah Kerja Southeast Sumatra

Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) resmi alih kelola 100 persen Wilayah Kerja (WK) Southeast Sumatra (SES) dari operator lama CNOOC SES Ltd. Selanjutnya WK SES dioperasikan oleh PHE Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) sebagai operator baru.Seremoni alih kelola dilakukan di Pulau Pabelokan, Kab. Kepulauan Seribu yang menjadi salah satu lokasi penting dalam operasi lepas pantai di WK SES. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu, PTH Direktur Utama PHE Huddie Dewanto, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.WK SES merupakan salah satu penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Hingga Agustus 2018, tercatat produksi minyak dan gas bumi di WK SES sebesar 31.120 barel per hari (bph) dan 137,5 juta standard kaki kubik per hari (mmscfd)."WK SES memiliki nilai strategis dalam industri migas di Tanah Air dalam mendukung pencapaian target produksi nasional untuk mencapai ketahanan energi nasional," ujar Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.Hasil produksi gas lapangan SES digunakan untuk pembangkit listrik milik PLN di Cilegon. Sedangkan produksi minyak dari WK SES sebelum alih kelola diekspor seluruhnya. Namun, setelah alih kelola oleh PHE OSES, seluruh produksi minyak akan diproses sepenuhnya di kilang-kilang Pertamina untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri.Untuk memastikan kelancaran alih kelola usai terminasi, Pertamina melalui anak usahanya, PHE telah melakukan kajian operasi dan Quality, Health, Safety, Security & Environment (QHSSE) serta beberapa kali melakukan kunjungan lapangan.{WK SES merupakan lapangan yang telah mature, sehingga berbagai kajian terkait QHSSE penting agar PHE bisa mengimplementasikan operational excellence di lapangan SES," ujar PTH Direktur Utama PHE Huddie Dewanto.Wilayah Kerja SES merupakan salah satu pioneer dalam kontrak bagi hasil (PSC) lepas pantai di Indonesia. Kontrak bagi hasil WK SES ditandatangani pertama kali pada 6 September 1968 atau kini telah berusia 50 tahun. Selama beroperasi, WK SES pernah mengalami masa puncak produksi pada Juli 1991 dengan produksi harian sebesar 244.340 bph.Pada 20 April 2018, Pertamina mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengelola delapan WK yang habis masa kontraknya di 2018. Sebanyak 100 persen participating interest delapan blok tersebut, salah satunya WK SES diserahkan kepada Pertamina, di mana secara jangka panjang lapangan yang sudah cukup lama dikelola tersebut diharapkan memberikan nilai positif bagi ketahanan energi nasional.(ABD)