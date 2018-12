Pertamina Diminta Pasok BBM di Tol Trans-Jawa

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Pertamina (Persero) memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tol Trans Jawa dengan maksimal. Pasalnya, arus kendaraan yang melaju sepanjang Tol Trans-Jawa menjelang libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 akan lebih banyak dibandingkan dengan libur Hari Raya Idulfitri.Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan atas dasar itu menjadi sangat penting untuk menyediakan kebutuhan BBM-nya. Ia menambahkan untuk operasi libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019 ini berbeda karena semuanya libur, baik yang merayakan Natal maupun tidak."Jadi potensi bisa dua arah dari waktu-waktu libur tanggal 1, 2 atau bahkan sampai tanggal 5 Januari 2019 itu bisa dua arah, dari arah timur ke barat dan dari barat ke timur. Jadi, saya minta Pertamina untuk menyiapkan pasokan BBM di dua arah tersebut," kata Jonan, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018.Jonan menjelaskan, beroperasinya Tol Trans-Jawa akan membuat masyarakat untuk mencoba menggunakannya sehingga perlu diantisipasi kebutuhan BBM di dua arah. Harapannya agar masyarakat yang menggunakan tol tersebut tidak kesulitan dalam mengakses BBM untuk kendaraannya."Saat libur Hari Raya Idulfitri kemarin, beroperasinya mungkin lima per enam ruas dan libur Natal ini mungkin beroperasi sudah bukan lagi lima per enam ruas, tapi mungkin tujuh per delapan atau hampir penuh, itu pasti banyak. Ditambah lagi, yang ingin coba menggunakan tol ini, jadi saya minta disiapkan pasokan BBM di dua arah tersebut," jelas Jonan.Panjangnya ruas Tol Trans Jawa membuat keberadaan Marketing Operation Region (MOR) IV PT Pertamina menjadi strategis karena berfungsi sebagai penyangga ketersediaan pasokan BBM. Kalau masyarakat berangkat dari barat, misalnya, dari Bandung, Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek, itu sampai Cirebon masih aman tidak ada masalah."Jadi, kalau pun mereka tidak mengisi satu tangki penuh tidak ada masalah, tetapi begitu masuk wilayah Jawa Tengah, nah baru ada masalah, begitu pula yang dari arah Jawa Timur misalnya, dari Malang, Surabaya dan sekitarnya, itu kalau mau ke arah barat yang tetap jadi penyangga di sini MOR IV Semarang," ungkap Jonan.Sementara itu, Direktur Marketing Retail Pertamina Mas'ud Khamid menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa fasilitas alternatif pengisian BBM bagi masyarakat agar lebih mudah. Baik di jalur mudik maupun jalur wisata."Jadi untuk tambahan SPBU baru atau SPBU satgas itu ada di 33 titik, dan kita sudah bekerja sama dengan pengelola tol. Mulai dari Merak sampai dengan Pasuruan-Malang kita siapkan. Untuk Jawa Tengah, ada 18 titik sesuai dengan permintaan Jasa Marga," pungkasnya.(ABD)