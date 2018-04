Besok, PGN Bahas Akuisisi Pertagas dengan Pemegang Saham

Keputusan integrasi anak usaha holding BUMN migas yakni PT Perusahan Gas Negara (PGN) Tbk dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PGN.Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan, PGN akan akan melakukan RUPS pada Kamis, 26 April 2018. Salah satu agenda dalam RUPS itu adalah keputusan tentang integrasi holding migas."Insyaallah besok RUPS, satu agendanya adalah juga terkait dengan holding migas terutama kaitannya dengan atau akuisisi dengan Pertagas," kata Jobi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, di Komplek Parlementer Senayan Jakarta, Rabu, 25 April 2018.Dari undangan yang diperoleh Medcom.id, RUPS akan digelar di Hotel Four Season, Jalan Gatot Subroto.Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) dan PGN mengkaji opsi tukar (swap) aset PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Saka Energi untuk proses integrasi setelah holding BUMN migas terbentuk.Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina sekaligus Ketua Tim Implementasi Holding Migas, Nicke Widyawati mengatakan opsi itu memang masih dikaji. Namun tim valuasi masih menghitung berapa besaran nilai dari akuisisi tersebut."Bisa jadi (swap aset), itu salah satu opsi. Tapi yang pasti kan semua di valuasi dulu, mekanismenya seperti apa nanti jangan sampai cash flownya PGN bermasalah," kata Nicke ditemui disela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, Jakarta, Senin 16 April 2018.Nicke berharap paling tidak dalam jangka waktu empat bulan setelah holding BUMN migas terbentuk proses akuisisi kedua belah pihak dapat berjalan lancar sehingga proses integrasi selanjutnya bisa dilakukan."Targetnya sih, kapan ya. Empat bulan lah. Kan tanggal lahirnya 11. Mudah-mudahan lancar," ucap Nicke.Nicke juga menambahkan, landasan proses integrasi ini adalah akta pengalihan saham yang telah diterbitkan Menteri BUMN tentang holding migas."Secara hukum sih gitu, tapi ada swap atau gimana, kita liat dulu cash flow PGN," pungkas Nicke.Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menyetujui integrasi antara anak usaha Pertamina yakni Pertagas dengan PGN. Proses integrasi tersebut akan melewati metode akuisisi.Namun Direktur Komersial PGN‎, Danny Praditya mengaku, perusahaan akan menghitung dulu valuasi keseluruhan aset yang dimiliki Pertagas. Proses integrasi juga tidak saklek menggunakan metode akuisisi. PGN membuka opsi right issue atau swap aset untuk integrasi tersebut."Semua sedang dikaji sama tim transaksi, nilainya berapa, kemudian metodenya mau akuisisi, right issue atau swap. Setelah itu baru bisa kita tentukan kemudian," jelas Danny.(SAW)