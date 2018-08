Pertamina Gandeng Telkom untuk Digitalisasi Nozzle

: PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom (Persero) untuk memberlakukan kebijakan digitalisasi atau IT based pada setiap nozzle (alat untuk mengaliri bensin) yang ada di 5.518 SPBU Pertamina.Digitalisasi tersebut ditujukan dalam rangka mengendalikan BBM bersubdsidi dan BBM Khusus Penugasan (Premium) agar lebih tepat sasaran. Selain itu untuk memudahkan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) dalam mengawasi dan melakukan pendataan semua volume BBM subsidi dan nonsubsidi yang didistribusikan melalui SPBU."Harapannya supaya pada waktu verifikasi pendataan dan pengendalian BBM berjalan dengan baik," kata Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjojo di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2018.Dalam kesempatan yang sama SVP Corporate ICT Pertamina Jeffrey Tjahja Indra menjelaskan digitalisasi tersebut yakni mengkonversi jumlah literan dari yang disalurkan oleh nozzle ke sistem elektronik yang kemudian akan dikirimkan ke data center."Nanti di generate BBM yang keluar melalui nozzle. Dari situ akan dibuat sejumlah report analitik yang akan membantu BPH Migas melakukan tugas pengawasan," ujar Jefri.Ia mengatakan langkah digitalisasi sudah mulai dilakukan uji coba di 10 SPBU. Dia menargetkan digitalisasi nozzle 5.518 SPBU bisa berjalan seluruhnya di akhir 2018."Dibantu PT Telkom karena Pertamina tidak punya kapabilitas untuk menjangkau ke seluruh Indonesia maka dengan best effort ini kita targetkan bisa seluruhnya di 31 Desember 2018 sesuai amanat," kata Jeffrey.Jeffrey mengatakan, satu SPBU kira-kira terdapat 13 nozzle yang mana. Adapun jumlah tersebut sebesar 90 persen dari total SPBU yang ada yang mencapai 7.415 SPBU. Sementara untuk SPBU yang masih menggunakan canting atau mengisi bensin secara manual menggunakan literan gayung belum masuk dalam fase pertama digitalisasi ini.Direktur Enterprise and Business Telkom Dian Rachmawan mengatakan dari sisi jaringan pihaknya akan memastikan bisa terkoneksi dengan baik yang mana untuk di daerah bisa tersambungkan dengan jaringan 3G.(SAW)