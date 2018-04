Elia Massa Manik: Pertamina is My Past

Elia Massa Manik angkat suara setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatan direktur utama PT Pertamina (Persero).Ketika berbincang dengan Medcom.id, Minggu, 22 April 2018 Elia mengaku sudah ikhlas atas keputusan tersebut. Ia juga siap untuk move on setelah memimpin perusahaan migas pelat merah terbesar di Indonesia itu selama 13 bulan."Saya sudah legowo ya. Want to move on. Pertamina is my past," ungkap Elia.Ia berharap setelah ditinggalkan olehnya Pertamina dapat mewujudkan visi perusahaan dan menjalankan peta jalan (road map) energi yang baru. Serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional."Harapan saya, Pertamina bisa mewujudkan new road map energi yang baru diselesaikan, dan mendapat support Pemerintah dan dijadikan blue-print energi 2030 sebagai bagian perwujudan ketahanan energi nasional," jelas dia.Sambil bergurau, ia mengatakan setelah ini akan menjalankan rutinitas seperti biasa dan ingin melakukan liburan. Katanya, sudah lama ia tidak melakukan liburan yang berkualitas."Sudah 33 bulan saya tidak liburan, kalaupun liburan sebentar-sebentar, low quality. Sembilan bulan bantu BNI, 11 bulan di PT Perkebunan Nusantara dan 13 bulan di Pertamina," ucap dia.Lebih lanjut, pria yang memiliki hobi main gitar ini juga menuturkan setelah dicopot dari jabatannya tetap akan rutin melakukan hobi tersebut. Sambil bercanda, ia mengatakan bermain gitar itu pekerjaan utama selebihnya adalah hobi."Main band itu pekerjaan utama, sisanya hobby," kata Elia.Asal tahu saja, sebelumnya ada pesan beredar yang dikirimkan Elia untuk koleganya di Pertamina. Dalam pesan itu, Elia mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama menjabat sebagai direktur utama 13 bulan. Ia berpesan perombakan yang dilakukan pemegang saham adalah keputusan Tuhan dan jangan dijadikan polemik."Jangan dibuat polemik, karena jabatan bukan segalanya, hanya sarana untuk berkontribusi," kata Elia berdasarkan pesan yang disebarkan itu.Sama seperti perbincangan dengan Medcom.id, Elia juga berpesan kepada semua pegawai dan eksekutif Pertamina untuk tetap loyalitas kepada institusi bukan kepada individu. Elia berpesan agar terus bekerja dengan jujur, tulus, amanah dan loyal.Selain itu, Elia juga berpesan agar Pertamina dapat mengubah pola pikir dan bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Sebab, saat ini Pertamina masih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di luar negeri.(SAW)