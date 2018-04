SKK Migas Bidik 50 Proyek Hulu Migas Beroperasi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat sebanyak 50 proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) ditargetkan akan mulai berproduksi (onstream) dalam 10 tahun ke depan.Proyek-proyek hulu migas tersebut terdiri dari 20 proyek yang berlokasi di darat (onshore) dan 30 proyek yang berlokasi di lepas pantai (offshore). Sebanyak 50 proyek itu memiliki total kapasitas produksi sebesar 84.700 barel per hari (bpd) untuk minyak bumi dan 6.100 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) untuk gas bumi.Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan perlu dukungan banyak pihak agar proyek-proyek itu dapat berproduksi tepat waktu sehingga menambah produksi migas nasional."Dukungan semua pemangku kepentingan diperlukan supaya proyek-proyek tersebut dapat berproduksi tepat waktu dan berkontribusi bagi produksi migas nasional," ujar Amien, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 26 April 2018.Sementara untuk total investasi dari proyek-proyek tersebut, Amien menyebutkan, perkiraan total investasi akan melebihi USD11,93 miliar atau sekitar RpD160 triliun.Nilai ini belum termasuk investasi dari proyek gas laut dalam Lapangan Abadi (Blok Masela) serta Lapangan Gehem dan Gendalo (proyek Indonesia Deepwater Development/IDD) yang sedang dalam proses penyelesaian rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (POD).Selain itu, Amien menuturkan, dengan banyaknya kegiatan hulu migas ini selama 10 tahun ke depan akan memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional dan perekonomian di sekitar wilayah kerja migas."Investasi tersebut tidak hanya akan berputar di sektor hulu migas, tetapi juga akan menciptakan multiplier effect yang dapat menggerakkan perekonomian nasional," pungkas Amien.(ABD)