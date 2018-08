Pemerintah Targetkan Harga Minyak Mentah Indonesia USD70/Barel di 2019

Pemerintah menaruh target tinggi untuk asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) pada 2019 sebesar USD70 per barel.Presiden Joko Widodo menjelaskan beberapa faktor yang diperkirakan memengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP adalah geopolitik global,peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi alternatif."Pergerakan ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018.Sementara untuk asumsi lifting minyak bumi pada tahun depan diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel per hari serta lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel setara minyak per hari.Dia mengatakan perkiraan tingkat lifting tersebut dibuat berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi, serta rencana kegiatan produksi 2019."Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN 2019," pungkas Jokowi.(SAW)