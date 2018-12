Harga BBM Diprediksi Tetap akan Naik di 2019

: Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jenis premium dan solar pada tahun depan mau tidak mau harus dinaikkan, siapa pun presidennya.Menurut Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana, kedua calon presiden dan wakil presiden yakni Joko Widodo-Ma'aruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nantinya tetap akan menyesuaikan harga BBM."Siapa pun yang jadi presiden dengan harga minyak dan rupiah yang seperti itu apa mau dia nanggung. Mendingan dananya buat programnya dong," kata Wisnu ditemui di Menara Bank Danamon, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018.Wisnu menjelaskan harga premium sebesar Rp6.450 per liter sudah tidak sesuai dengan kondisi harga minyak dan rupiah saat ini. Harga minyak sudah merangkak naik menjadi USD60,21 per barel (sumber: Bloomberg) dan rupiah diperkirakan menyentuh Rp14.800 per USD pada tahun depan."Karena kan dengan gap segitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Pertamina terbebani," sebut dia.Selain berkaitan dengan APBN dan kerugian Pertamina, Wisnu juga menyoroti, jika harga BBM tidak disesuaikan maka akan menurunkan tingkat kepercayaan investor kepada Indonesia.Dia mengatakan investor asing dan lokal, serta pasar saham dan obligasi juga akan melihat pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya. Jika hal itu terjadi maka akan mengganggu perekonomian nasional."Karena isunya bukan hanya di APBN dan Pertamina dan bukan dikonsumsi masyarakat juga. Cuma isunya juga dipersepsi dari investor," jelas dia.Dia memprediksi jika Joko Widodo-Ma'aruf Amin yang memenangkan pemilihan presiden 2019 maka kemungkinan penyesuaian harga BBM dilakukan tidak jauh dari pengumuman kemenangannya. Namun jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka penyesuaian harga BBM akan dilakukan setelah pelantikan.(AHL)