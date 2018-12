Percepatan Pembangunan Kilang Balikpapan-Bontang Diharapkan Tekan Impor

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi percepatan pembangunan dua kilang PT Pertamina (Persero) di Balikpapan dan Bontang.Pertamina menggandeng empat mitra untuk merancang konstruksi engineering, procurment and construction (EPC) pembangunan revitalisasi Kilang Balikpapan. Selain itu Pertamina juga menggandeng perusahaan asal Oman, Overseas Oil & Gas (OOG) untuk membangun kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari di Bontang, Kalimantan Timur.Darmin mengatakan kerja sama untuk percepatan tersebut diharapkan akan bisa menjadi solusi menekan impor. Darmin bilang selama impor terutama minyak dan BBM menjadi penyumbang defisit pada neraca transaksi berjalan."Dengan hadirnya dua tanda tangan mudah-mudahan tidak kemudian masih mengimpor sehingga kita mengalami masalah yang sudah berlangsung puluhan tahun yaitu defisit transaksi berjalan," kata Darmin di Gedung Pertamina, Jakarta Pusat, Senin, 10 Desember 2018.Darmin menjelaskan revitalisasi Kilang Balikpapan diharapkan dapat meningkatkan produksi BBM yang dikelola di kilang tersebut. Sehingga bisa mengurangi impor selama ini.Sementara untuk Kilang Bontang, dia bilang karana dikombinasikan dengan pengembangan petrokimia maka menjadi penting. Sebab petrokimia menjadi salah satu kelompok di samping besi baja serta industri kimia dasar termasuk farmasi yang masih sedikit produksinya di dalam negeri sehingga mau tidak mau harus impor."Sering kali impor naik cepat, seperti sekarang impor naik sekarang 22 persen per tahun, eskpor 8-9 persen kenapa impor tinggi naik, karena kita tidak hasilkan tiga kelompok itu," jelas dia.Sementara itu Vice President Corporate Communications Adiatma Sardjito mengatakan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan merupakan bagian dari proyek strategis Pertamina untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.Nantinya kapasitas Kilang Balikpapan akan bertambah hingga 100 ribu barel per hari, atau naik 38 persen dari sebelumnya 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.RDMP Kilang Balikpapan, lanjut Adiatma, akan mengurangi beban impor solar hingga 17 persen, karena produksi solar meningkat 23 persen atau 30 ribu barrel per hari. Selain itu, RDMP Kilang Balikpapan juga akan menghasilkan produk baru propilen sebesar 230 ribu ton per tahun.“RDMP Kilang Balikpapan akan difokuskan untuk meningkatkan produksi BBM berkualitas dan ramah lingkungan sesuai dengan standar Euro V,” imbuh Adiatma.(SAW)