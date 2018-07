Amien Rais Beberkan Kecurangan Freeport

: Kontroversi proses divestasi saham PT Freeport Indonesia terus disuarakan. Amien Rais pun angkat bicara dan membeberkan empat kejahatan Freeport McMoran yang selama ini dilakukan dalam menguasai tambang emas terbesar di dunia yang terletak di Papua Barat, Tambang Grasberg.Amien mengatakan hal tersebut ia sampaikan setelah melihat langsung saat diundang Freeport puluhan tahun lalu dan menengok langsung di Tembagapura Papua."Betapa rasa nasionalisme saya betul-betul memang bergejolak dengan mata kepala, saya tahu ini penjarahan penghinaan seperti state above the state," kata Amien dalam seminar nasional bertajuk menggugat kesepakatan pengelolaan tambang Freeport di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Juli 2018.Dia bilang bentuk kejahatan pertama yang dilakukan perusahaan asal Amerika Serikat itu yakni kejahatan lingkungan. Amien mengatakan sejak 50 tahun lalu rata-rata limbah yang dibuang ke berbagai sungai di Papua mencapai 700 ribu ton per hari dan diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan akan mencapai enam miliar hingga tujuh miliar ton. Jika limbah tersebut dibuang ke Jakarta, tanah di Ibu Kota akan bertambah tinggi lima meter."Sebuah dana pensiun Norwegia menarik sahamnya sebesar USD820 juta karena enggak tega dan enggak mau lakukan pembunuhan lingkungan hidup. BPK sedikit pun soal lingkungan hidup. BPK menghitung kerugian Indonesia gara-gara ini sebesar USD12,95 miliar," ujar Amien.Kejahatan kedua adalah pengemplangan pajak. Dia mengatakan saat berkunjung ke Tembagapura banyak alat berat yang masuk bebas pajak. Bahkan dirinya pernah menulis Freeport McMoran membayar pajak lebih kecil dari perusahaan rokok seperti Djarum dan Gudang Garam.Ketiga kejahatan manusia terhadap masyarakat Papua yang meminta operasional PT Freeport Indonesia ditutup. Bahkan kata politikus PAN Ini banyak korban tembak mati karena berusaha mengais emas satu hingga dua gram emas di limbah pembuangan Freeport.Terakhir lanjut Amien Freeport McMoran telah menjadikan Indonesia sebagai corporate state yang menutupi setiap kejahatan mereka."Negara telah membiarkan aparat keamanan tunduk sepenuhnya bahwa keputusan korporasi internasional yang berada di luar jangkauan negara," jelas dia.(AHL)