PLN Siapkan 1 Juta kVA Tambah Listrik di Bekasi

PT PLN (Persero) mengklaim siap untuk menyiapkan daya sebesar 1 juta kilo Volt Ampere (kVA) untuk memasok listrik kebutuhan bisnis dan industri di Kawasan Bekasi.Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali mengatakan, daya itu akan diserap oleh 56 pelanggan dan calon pelanggan melalui transaksi pasang baru dan tambah daya listrik. 35 perusahaan diantaranya telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan PLN pada hari ini."Kami mengajak kepada pengusaha untuk tidak ragu berinvestasi karena listriknya kami sediakan. Kami juga mengajak para Kepala Daerah untuk menarik investor ke daerahnya dalam rangka memajukan perekonomian,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu 18 April 2018.Selain itu, sebanyak tiga perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PLN sebagai bentuk kesepakatan yang akan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Satu perusahaan mendatangani Head of Agreement dan 17 sisanya adalah perusahaan yang tengah menjajaki kerja sama dengan PLN.Lebih lanjut, Ali mengatakan dengan acara yang mengangkat tagline Be The First 1 miliar VA menurutnya angka ini mencerminkan potensi penyambungan listrik pelanggan yang ditandatangani pada hari ini semakin besar.“Bagi bapak ibu yang ingin menjadi pelanggan PLN jangan ragu untuk datang ke kami atau kami akan mendatangi bapak ibu. Para account executive di unit pelayanan PLN selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Ali.Sementara itu, General Manager PLN Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana menambahkan, kategori pelanggan maupun calon pelanggan yang sudah terdaftar saat ini berasal dari berbagai segmen mulai dari industri, bisnis sampai lembaga.“Hampir seluruh perusahaan maupun lembaga-lembaga tersebut mengajukan permohonan listrik tegangan menengah maupun tegangan tinggi dengan daya 345 ribu VA sampai 280 juta VA,” kata Iwan Purwana.Intinya PLN siap untuk menambah berapa pun kebutuhan listrik. Posisi daya listrik yang tersedia sudah sangat cukup. Selain itu infrastruktur, dan sarana pendukungnya juga sudah sangat mumpuni."Kami sangat terbuka untuk menerima pengembangan investasi dari jenis industri apapun dengan kualitas pelayanan yang excellent,” pungkas Iwan.(SAW)