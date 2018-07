Subsidi Solar Rp2.000-Rp2.500/Liter pada 2019

Pemerintah memastikan akan menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada 2019. Subsidi solar diusulkan menjadi Rp2.000-Rp2.500 per liter."Tahun ini akan dinaikkan dari Rp500 ke Rp2.000, untuk tahun depan saya sampaikan range-nya Rp2.000-Rp2.500, tergantung dari perkiraan harga minyak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 Juli 2018.Subsidi solar awalnya sebesar Rp500 per liter, tapi pemerintah pada 2018 akan menambah Rp1.500 per liter. Sehingga totalnya menjadi Rp2.000 per liter. Penambahan itu disetujui untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan postur RAPBN 2019. Angkanya tetap Rp2.000 per liter.Tapi, menurut Sri Mulyani, tak tertutup kemungkinan subsidi tersebut akan bertambah menjadi Rp2.500 per liter. Apalagi, hal itu sempat menjadi usulan dari hasil sidang kabinet paripurna sore tadi."Pak Jonan (Menteri ESDM) bilang harga minyak tak mungkin melonjak terlalu tinggi, sampai hari ini kita pakai USD70 per barel," ucap dia.(SAW)