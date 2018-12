Pemerintah Panen Penerimaan Migas USD15,9 Miliar

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi penerimaan negara dari sektor hulu migas telah mencapai USD15,9 miliar.Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan realisasi tersebut setara dengan 133 persen dari target dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2018 sebesar USD11,9 miliar. Capaian tersebut tidak terlepas dari pergerakan harga minyak dunia.SKK Migas sebelumnya memperkirakan penerimaan migas hingga akhir tahun akan melebihi target sebesar 135 persen atau sekitar USD16,1 miliar. Namun untuk lebih pasti Wisnu memilih untuk menunggu realisasi hingga tutup tahun."Outlook hingga akhir 2018 akan disampaikan menunggu akhir 2018," kata Wisnu, Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.Sementara itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) pada November sebesar USD62,98 per barel.Meskipun memang realisasi ICP hingga November mengalami penurunan USD14,58 per barel dari posisi Oktober USD77,56 per barel. Namun angka tersebut lebih tinggi dibanding asumsi dalam APBN sebesar USD48 per barel.(SAW)