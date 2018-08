Pertamina Diwajibkan Serap Minyak Mentah Dalam Negeri yang akan Diekspor

Pemerintah akan mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk menyerap minyak mentah (crude) dalam negeri dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang ditujukan untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang membengkak akibat impor crude yang relatif tinggi.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan selama ini dalam komitmen kerja sama terdapat pembagian hasil produksi dari setiap lapangan migas yang digarap atau dikelola oleh KKKS. Produksi tersebut dibagi untuk KKKS yang selama ini dijual ke luar negeri (ekspor) dan pemerintah yang selama ini diserap oleh Pertamina.Nantinya akan diatur crude milik kontraktor asing seperti Chevron, Exxon, Conoco Phillips akan diserap juga oleh Pertamina atau dengan kata lain crude hasil produksi dalam negeri harus didahulukan dan diolah di dalam negeri."Jadi Pertamina harus beli. KKKSnya harus jual ke Pertamina," kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Agustus 2018.Mantan Menteri Perhubungan ini mengatakan Pertamina diharuskan menyerap crude tersebut meskipun dengan harga pasar. Hal ini kata Jonan untuk mengurangi impor. Dia menganalogikan produksi crude dalam sehari kira-kira 800 ribu barel per hari yang mana sekitar 200-300 ribu diekspor oleh KKKS.Sementara kebutuhan konsumsi per hari sekitar 1,3 juta-1,4 juta barel. Artinya ada selisih dari produksi yang sudah dikurangi dengan kebutuhan. Bila selisih tersebut bisa ditutup melalui crude yang akan diekspor maka akan bisa mengurangi impor."Ini perintah presiden, sudah ambil dari yang lokal saja supaya hemat transportasi (biaya angkut impor). Jadi jangan produksi di sini kita ekspor ke luar, terus Pertamina beli yang diimpor gitu," tutur Jonan yang melanjutkan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan seterusnya bukan hanya dalam kondisi tertentu.Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengumumkan defisit transaksi berjalan melebar dari USD5,7 miliar atau 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) di kuartal I menjadi USD8 miliar atau tiga persen dari produk PDB di kuartal II.Direktur eksekutif Kepala Departemen Statistik BI Yati Kurniati menjelaskan peningkatan defisit transaksi berjalan dipengaruhi penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah kenaikan defisit neraca perdagangan migas.Sementara itu data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya defisit neraca perdagangan Juli sebesar USD2,03 miliar yang mana impor crude mencapai USD622,2 juta. Sementara secara year to date defisit perdagangan mencapai USD3,09 miliar dengan impor crude sejak Januari-Juli mencapai USD5,2 miliar.(SAW)