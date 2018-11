Pertamina Anggarkan USD5,5 Miliar untuk Proyek Hulu 2019

PT Pertamina (Persero) akan menggunakan sebagian besar anggaran belanja modal 2019 untuk pengembangan proyek di bagian hulu. Nilai yang ditargetkan sebesar USD5,5 miliar atau 50 persen dari total capital expenditure (capex)."Capital expenditure (capex) tahun depan kurang lebih sekitar USD5,5 miliar," ujar Direktur Keuangan Pertamina Pahala Mansuri di Pertamina Energy Forum di Raffless Hotel Jakarta, 28 November 2018.Sementara, 25 persen bakal dialokasikan ke proyek hilir termasuk ekspansi refinery. Sisanya, akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur logistik. "25 persen lainnya akan dialokasikan di hilir," tambah dia.Adapun untuk realisasi belanja modal tahun ini diperkirakan mencapai USD3,5-USD4 miliar, atau bahkan lebih kecil. Jumlah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk harga minyak dunia yang anjlok serta tertundanya sejumlah proyek.Untuk tahun depan, Pertamina berkomitmen menyelesaikan enam proyek kilang minyak, yakni Kilang Plaju, Kilang Dumai, Kilang Bontang, proyek bersama Saudi Arabia Aramco, dan Kilang Balongan."Tahun depan akan menjadi masa-masa yang very exciting for us karena ada beberaoa project yang tertunda sekian lama yang akan kita mulai lagi," ujar Direktur Pertamina Nicke Widyawati.(Des)