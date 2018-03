Teken Kontrak Blok Terminasi Diusahakan Pekan Depan

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menargetkan penandatanganan kontrak delapan wilayah kerja migas terminasi dapat dilakukan pekan depan."Kontrak PSC yang delapan wilayah kerja kemarin. Dipercepat saja kalau bisa minggu depan," kata Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.Terkait wilayah kerja terminasi itu, Djoko menuturkan sejauh ini masih dalam pembahasan antara PT Pertamina dan partner. Namun, pemerintah sudah menetapkan hak partisipasi (participating interest/PI)."PI yang sudah dibagi itu sudah ditetapkan pemerintah. Ya dengan kerja sama nanti kontraktor lama dan baru kerja sama dengan Pertamina untuk jalankan ini (blok terminasi)," jelas dia.Meski demikian, pemerintah tidak melarang jika partner ingin memiliki porsi lebih besar dari Pertamina karena bisa dibicarakan secara business to business (b to b) dengan Pertamina."PI sudah ditetapkan pemerintah, tetapi kalau mau lebih ya b to b. Kalau eksis (perusahaan yang menggarap WK) mau naik PI-nya harus b to b kayak bayar ke Pertamina," ucap dia.Seperti diketahui dari delapan wilayah kerja terminasi ada empat wilayah kerja yang sudah mendapat pembagian porsi PI. Pada WK Tuban, Pertamina mendapatkan PI sebesar 78,75 persen sementara badan usaha lain sebesar 11,25 persen.Lalu wilayah kerja Ogan Komering, Pertamina sebesar 75 persen dan badan usaha lain sebesar 15 persen. Wilayah kerja Sanga Sanga, Pertamina sebesar 67,5 persen dan badan usaha lain 22,5 persen. Sementara, wilayah kerja Southeast Sumatera (SES), Pertamina sebesar 70,55 persen sedangkan badan usaha lain 19,45 persen.(SAW)